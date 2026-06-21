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Trực thăng vượt biển đưa bệnh nhân nguy kịch từ nhà giàn DK-1
Video Sức khỏe

Trực thăng vượt biển đưa bệnh nhân nguy kịch từ nhà giàn DK-1

Phú Ninh
Phú Ninh
Một nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK-1/12 giữa vùng biển thềm lục địa phía Nam đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong đêm. Cách đất liền hàng trăm kilômét, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn được đo bằng tốc độ của một chiếc trực thăng.

Đêm 18 rạng sáng 19.6.2026, một bệnh nhân 47 tuổi đang công tác tại Nhà giàn DK-1/12 giữa vùng biển thềm lục địa phía Nam đột ngột lên cơn đau thắt ngực dữ dội, liên tục khó thở. 

Trong tình huống khẩn cấp, y bác sĩ tại nhà giàn đã hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 và đưa ra chỉ định duy nhất có thể cứu người: vận chuyển khẩn cấp về đất liền bằng đường hàng không. 

Được biết, bệnh nhân chính là một nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ trên đảo. Cứ 2 đến 3 phút, một cơn đau lại ập đến. Đến 3 giờ 10' sáng, bệnh nhân được đưa lên Nhà giàn DK-1/12 để sơ cứu và kết nối khẩn với đất liền. Qua hệ thống hội chẩn trực tuyến, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 nhanh chóng đánh giá tình trạng người bệnh. Kết luận đưa ra rõ ràng và nặng nề: nghi nhồi máu cơ tim cấp kết hợp đột quỵ não bán cầu phải, nguy cơ cao tiến triển sốc tim, rối loạn nhịp và hôn mê. Vận chuyển bằng tàu biển đồng nghĩa với đánh cược tính mạng. Chỉ có đường hàng không mới đủ nhanh để giành lại cơ hội sống.

Trực thăng vượt biển đưa bệnh nhân nguy kịch từ nhà giàn DK-1- Ảnh 1.

Trực thăng vượt biển đưa bệnh nhân nguy kịch từ nhà giàn DK-1 về đất liền trong “cuộc đua sinh tử”

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