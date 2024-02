Hy hữu: Cứu sống bệnh nhân nhậu say tự cầm kéo đâm vào cổ mình

Ngày 21.2, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy dị vật chiếc kéo dài 24 cm đâm và cổ bệnh nhân (sâu khoảng 10 cm).



Trước đó, bệnh nhân L.V.H (44 tuổi, ngụ H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng vết thương vùng hõm ức còn dị vật là chiếc kéo kim loại dài 24 cm, vết thương thấu bụng 2 cm. Bệnh nhân có tiền sử hai mắt mất thị lực hoàn toàn.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu với cây kéo còn găm vào cổ ĐÌNH TUYỂN

Chị L.T.H (44 tuổi), vợ bệnh nhân, cho biết nguyên nhân vụ việc là do bệnh nhân nhậu say rồi tự dùng kéo đâm vào cổ và bụng. "Kể từ khi bị mù khoảng 10 năm nay, ổng bị thêm bệnh thần kinh tọa đi đứng khó khăn nên sinh ra chán nản hay uống rượu giải sầu. Hôm xảy ra sự việc cũng nhậu say rồi ngay lúc không có ai ở nhà, ổng lấy kéo tự đâm vào cổ và bụng mình. Cũng may đứa con phát hiện kịp thời rồi đưa ổng đi cấp cứu", chị H. nói.

Tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, kết quả X-quang và chụp cắt lớp vi tính ghi nhận dị vật kéo kim loại xuyên giữa cột sống ngực D1. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật và thám sát vết thương tủy sống.

Hình ảnh chụp CT-Scanner cho thấy cây kéo đâm sâu vào cổ bệnh nhân ĐÌNH TUYỂN

Ngay sau đó, theo trình tự các bác sĩ nội soi thực quản bằng ống nội soi và thật bất ngờ khi đường kéo đâm không làm tổn thương dọc theo ống thực quản. Ngay sau đó, ê kíp chuyên khoa chấn thương chỉnh hình tiến hành bóc tách, ghi nhận đầu kéo nằm sát động mạch cảnh bên trái đâm xuyên vào giữa thân đốt sống ngực 1, đến màng cứng, tổn thương màng cứng, rỉ ít dịch não tủy. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử lý tổn thương dưới kính hiển vi. Cuộc vi phẫu kéo dài 2 giờ 30 phút.

Tiếp đến ê kíp khoa Ngoại tổng hợp thực hiện phẫu thuật mở bụng kiểm tra các cơ quan không tổn thương, lau rửa ổ bụng. Tình trạng bệnh nhân ổn định nên bệnh nhân được chuyển hậu phẫu theo dõi và chăm sóc ngoại khoa.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, không sốt, không yếu liệt chi, đang được điều trị và chăm sóc tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình.

Đến ngày 21.2, tình trạng bệnh nhân đã dần hồi phục, tỉnh táo, tiếp xúc tốt ĐÌNH TUYỂN

BS.CK2. Huỳnh Thống Em, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết trường hợp bệnh nhân này là vô cùng may mắn khi dị vật kéo đâm xuyên cổ nhưng không xuyên qua các cơ quan quan trọng ở gần đó như: mạch máu, khí quản, thực quản… Bởi tổn thương ở vùng này có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không được xử trí kịp thời. Trong đó, thanh quản và khí quản là cơ quan nhô ra phía trước nên dễ bị thương tổn nhất", BS Thống Em nói.

Theo BS Thống Em, đây là ca phẫu thuật khó khăn do dị vật kích thước nhỏ, găm sâu, len lỏi vào vị trí nguy hiểm vùng cột sống cổ, khe khớp, gần các tổ chức thực quản, khí quản, động mạch cảnh.



Cũng theo BS Thống Em, điều đặc biệt lưu ý với các trường hợp bị dị vật đâm là không được tùy tiện rút vật xuyên thấu ra khỏi vết thương tại hiện trường tai nạn hoặc ngay cả trong phòng cấp cứu. Việc lấy dị vật chỉ có thể thực hiện lấy dị vật tại phòng mổ. Bởi lẽ lúc này, dị vật đâm đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chảy máu. Việc cần làm là nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu, băng ép vết thương xung quanh và cố định vật đâm tốt nhất có thể, và chuyển đến cơ sở y tế tuyến chuyên khoa nhanh nhất để được xử trí kịp thời, đúng phương pháp.