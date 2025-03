Hy hữu: Đội bóng ‘đền’ vé vì Messi không thi đấu, Inter Miami thắng đậm tại MLS

"Thật không may, chúng tôi không thể kiểm soát được ai sẽ thi đấu cho đối thủ của mình. Messi đã không thể đến để tham gia trận đấu. Vì vậy, để tỏ lòng biết ơn với các CĐV đã mua vé vào xem trận đấu hôm nay (3.3), và đã đến sân thật đông ủng hộ đội nhà, chúng tôi quyết định tặng vé miễn phí cho họ được xem một trận tiếp theo của CLB trong thời gian tới ở mùa giải năm nay", CLB Houston Dynamo ra thông báo, sau khi nắm được danh sách thi đấu của Inter Miami trong chuyến đi đến TP.Houston, Texas (Mỹ) không có mặt danh thủ Messi.

Messi được nghỉ ngơi do lịch thi đấu của Inter Miami quá dày đặc Ảnh: Reuters

CLB Houston Dynamo tiếp Inter Miami trên sân Shell Energy ở vòng 2 MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) ngày 3.3 (giờ Việt Nam), với 20.656 vé của trận đấu đã bán hết từ trước. Giá vé trận đấu này cũng được bán cao bất thường, có vé lên đến 500 USD (hơn 12,7 triệu đồng), hoặc thậm chí là cao hơn nữa, vì sức hút của người xem muốn tận mắt chứng kiến danh thủ Messi thi đấu, theo tờ Marca (Tây Ban Nha).

Tuy nhiên, các CĐV CLB Houston Dynamo đã rất thất vọng vì Messi không thể đến. HLV Mascherano vào giờ chót đã quyết định để danh thủ này ở nhà nghỉ ngơi, do lịch thi đấu của Inter Miami quá dày đặc.

Sau trận đấu với Houston Dynamo, Inter Miami sẽ ngay lập tức trở về sân nhà để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ Cavalier SC (của Jamaica) tại lượt đi vòng 16 đội giải CONCACAF Champions Cup diễn ra lúc 8 giờ ngày 7.3.

Tiếp đó, họ gặp Charlotte FC tại MLS cũng trên sân nhà lúc 3 giờ ngày 10.3. Ngày 14.3, Messi và Inter Miami sẽ đến sân khách tại Kingston (Jamaica) gặp lại Cavalier SC trong trận lượt về vòng 16 đội giải CONCACAF Champions Cup.

Suarez tỏa sáng thay vai trò của Messi

Messi đã ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo thành bàn trong 3 trận vừa qua cho Inter Miami, gồm 2 lượt trận tại vòng 1 CONCACAF Champions Cup và trận ra quân MLS hòa New York City FC tỷ số 2-2.

Vắng Messi, Suarez tỏa sáng với 1 bàn thắng và 3 kiến tạo giúp Inter Miami thắng đậm tại MLS Ảnh: Reuters

Dù thiếu vắng Messi trong trận gặp Houston Dynamo, nhưng sự có mặt của Suarez, Sergio Busquets và Jordi Alba, vẫn đủ giúp Inter Miami có trận đấu vượt trội để thắng đối thủ này với tỷ số đậm tới 4-1.

Các bàn thắng của Inter Miami do công Telasco Segovia (2 bàn), Tadeo Allende và Suarez ghi. Suarez ngoài 1 bàn thắng (do Busquets kiến tạo), cũng đã đóng góp đến 3 kiến tạo khác cho đồng đội lập công, thay thế hoàn hảo vai trò của người bạn thân Messi để lại. Phía Houston Dynamo gỡ bàn an ủi do cầu thủ Nicolas Lodeiro ghi phút 85.

Với trận thắng trước Houston Dynamo và trận hòa ngày ra quân, Inter Miami với 4 điểm sau 2 trận đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông giải MLS, xếp sau Philadelphia Union và Columbus Crew (đều có cùng 6 điểm).