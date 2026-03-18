Sức khỏe

Hy hữu: Mảnh kim loại bắn xuyên tinh hoàn nam thanh niên khi đang làm việc

Duy Tân
Duy Tân
18/03/2026 14:54 GMT+7

Tai nạn lao động khiến nam thanh niên bị mảnh kim loại bắn xuyên tinh hoàn, may mắn được bác sĩ can thiệp kịp thời.

Ngày 18.3, theo thông tin từ Bệnh viện Trường đại học Y Dược Cần Thơ, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật lấy dị vật là mảnh kim loại ra khỏi tinh hoàn cho bệnh nhân bị tai nạn lao động, qua đó bảo tồn chức năng sinh sản.

Hình ảnh dị vật kim loại sau khi được lấy ra khỏi tinh hoàn bệnh nhân

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Trước đó, bệnh nhân T.M.D (32 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau và chảy máu vùng bìu trái do gặp sự cố khi sử dụng máy mài kim loại. Cụ thể là anh D. bị một mảnh kim loại nhỏ bắn vào vùng bìu, gây tổn thương.

Sau tai nạn, anh D. đau nhiều và chảy máu, người thân nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Qua kiểm tra lâm sàng, bác sĩ ghi nhận vết thương nhỏ ở da bìu trái, đau tăng khi chạm, chưa phát hiện tổn thương cơ quan khác. Bệnh nhân được chỉ định siêu âm Doppler bìu để đánh giá chi tiết.

Kết quả cho thấy, tại cực trên tinh hoàn trái xuất hiện một cấu trúc tăng âm nghi là dị vật kim loại, kèm dấu hiệu tổn thương nhu mô xung quanh. Nhận định dị vật đã xuyên vào tinh hoàn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và ảnh hưởng chức năng sinh sản, ê kíp quyết định phẫu thuật khẩn.

Trong quá trình phẫu thuật thám sát, các bác sĩ mở bìu trái, bộc lộ tinh hoàn và xác định vị trí tổn thương. Dị vật kim loại kích thước khoảng 3 mm được lấy ra an toàn. Sau đó, nhu mô tinh hoàn được cầm máu và khâu phục hồi. 

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hồi phục tốt, tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ khô và được xuất viện sau 1 ngày nằm viện.

Chấn thương tinh hoàn có thể gây hậu quả nghiêm trọng

Bác sĩ Lê Thanh Bình, Bệnh viện Trường đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết chấn thương tinh hoàn do dị vật kim loại tuy không phổ biến, nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không xử trí kịp thời. Việc chẩn đoán sớm bằng siêu âm và can thiệp phẫu thuật đúng thời điểm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn tinh hoàn.

Qua trường hợp bệnh nhân bị mảnh kim loại bắn xuyên tinh hoàn nêu trên, bác sĩ khuyến cáo người lao động cần trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ khi làm việc với máy móc cơ khí. Khi có chấn thương vùng bìu hoặc cơ quan sinh dục, dù vết thương nhỏ, cũng cần đến cơ sở y tế chuyên khoa kiểm tra sớm để tránh biến chứng đáng tiếc.

