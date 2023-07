Hy sinh vì cuộc sống bình yên: Những liệt sĩ không quân hàm

Chăm lo người ở lại

Cư Kuin nay đã yên bình. Những cơn mưa cuối tháng 7 làm tiết trời dịu mát, cây trái trên nương rẫy một màu xanh thắm. Ở các thôn buôn, nhiều đám cưới được tổ chức bên đường, tiếng nhạc xập xình, rộn rã…

Ngày chúng tôi đến đây, Huyện ủy H.Cư Kuin cũng đã kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur; cách đây 4 hôm, xã Ea Tiêu cũng đã hoàn thành bầu chức danh Chủ tịch UBND xã để tiếp tục công việc mà 2 liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Dũng còn dang dở.

Ngay sau ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại H.Cư Kuin, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã đến chia sẻ những đau thương, mất mát với người thân, gia đình các liệt sĩ trên địa bàn. Đồng thời, triển khai kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành công an đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Ngày 13.6, cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an H.Cư Kuin đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 4 liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Ktur, xã Ea Tiêu và 2 liệt sĩ là cán bộ xã đã hy sinh.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ tại H.Cư Kuin. Bộ trưởng Tô Lâm đã trao cho 6 gia đình liệt sĩ mỗi gia đình 50 triệu đồng từ Quỹ phòng chống tội phạm T.Ư và trao cho thân nhân của 2 liệt sĩ - thiếu tá Hoàng Trung và thiếu tá Trần Quốc Thắng, mỗi gia đình 500 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa; trao cho thân nhân 2 liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân và Hà Tuấn Anh mỗi gia đình một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng.

Bà Trần Thị Hòa, mẹ liệt sĩ Trần Quốc Thắng, cho biết bà rất cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an các tỉnh, đồng đội của anh Thắng, chính quyền địa phương các cấp… Bà Hòa chia sẻ, sau này bà sẽ sửa sang bàn thờ con trai khang trang hơn, đồng thời sẽ làm lại căn nhà rộng hơn bây giờ, để đến ngày giỗ anh Thắng, các anh chị ở xa quay về có chỗ nghỉ ngơi. Bà Hòa cho biết thêm hiện con gái út của bà cũng được các cơ quan tạo điều kiện để nộp hồ sơ xin dạy học tại một trường trên địa bàn H.Cư M'gar theo nguyện vọng.

Tương tự, 2 con của liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên đều đã tốt nghiệp đại học và được các cấp chính quyền hỗ trợ tìm công việc phù hợp tại cơ quan nhà nước. Trong đó, con trai út của liệt sĩ Kiên đã nộp hồ sơ tại Công an tỉnh Đắk Lắk, có nguyện vọng công tác tại Công an H.Cư Kuin.