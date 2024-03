ICC ra lệnh bắt hai tướng Nga vì cáo buộc tấn công tại Ukraine

Trong thông báo ngày 5.3, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) có trụ sở tại The Hague (Hà Lan) ra lệnh bắt giữ trung tướng Sergei Ivanovich Kobylash và đô đốc Viktor Kinolayevich Sokolov của Nga.

Ông Sergei Kobylash và ông Viktor Sokolov ẢNH CHỤP MÀN HÌNH RBC UKRAINE

Theo ICC, có cơ sở hợp lý để tin rằng hai nghi phạm chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công tên lửa dưới sự chỉ huy của họ nhắm vào các mục tiêu dân sự của Ukraine, cụ thể là cơ sở hạ tầng điện, ít nhất từ ngày 10.10.2022 đến ngày 9.3.2023.



Trong thời gian đó, ông Kobylash là chỉ huy lực lượng bay tầm xa của Lực lượng Không gian vũ trụ Nga trong khi ông Sokolov là chỉ huy Hạm đội biển Đen.

Theo ICC, các cuộc tấn công lưới điện Ukraine đã gây ảnh hưởng dân thường và thiệt hại vượt quá những lợi thế quân sự được kỳ vọng. Nga chưa lập tức bình luận về lệnh bắt nhưng lâu nay phủ nhận cáo buộc cố tình nhắm vào mục tiêu dân sự tại Ukraine.

Hồi tháng 1.2023, ông Kobylash lần đầu bị truy tố tại Ukraine vì cáo buộc liên quan các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, theo báo The New Voice of Ukraine.

Đến tháng 11.2023, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đưa ra những cáo buộc mới đối với ông Kobylash vì đã ra lệnh tấn công một tòa nhà cao tầng tại thành phố Uman miền trung Ukraine vào tháng 4 cùng năm làm 23 người thiệt mạng.

Đây là lệnh bắt giữ thứ hai của ICC đối với các quan chức Nga liên quan xung đột tại Ukraine. Hồi tháng 3.2023, tòa án tại Hà Lan đã ra lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin về cáo buộc liên quan cuộc xung đột nhưng Điện Kremlin đã bác bỏ những cáo buộc đó.