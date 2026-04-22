IFFTI 2026: Tái thiết và Đổi mới – Tương lai ngành Thời trang từ Đại học RMIT Việt Nam

Từ ngày 13 đến 17.4.2026, giới mộ điệu và các học giả thời trang thế giới đổ dồn sự chú ý về cơ sở Nam Sài Gòn của Đại học RMIT Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, một cơ sở giáo dục tại Việt Nam chính thức đăng cai Hội thảo thường niên lần thứ 28 của Liên hiệp các Học viện Công nghệ thời trang quốc tế (IFFTI). Một cột mốc khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ giáo dục thời trang toàn cầu.

Không chỉ là một trung tâm sản xuất lớn, Việt Nam được lựa chọn đăng cai bởi sự hội tụ của tri thức văn hóa sâu sắc và tốc độ chuyển mình nhanh chóng. Với chủ đề "Kết nối văn hóa cho tương lai thời trang bền vững", hội thảo nhấn mạnh vai trò của di sản bản địa trong việc giải quyết các thách thức mang tính hệ thống.

Hội thảo đã trở thành một "bản giao hưởng" giữa công nghệ 4.0 và giá trị thủ công, từ việc sử dụng AI đến "hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số". Với sự tham dự của 180 đại biểu đến từ hơn 50 cơ sở đào tạo và tổ chức toàn cầu trong lĩnh vực thời trang, dệt may và công nghệ, thuộc 19 quốc gia, những kiến thức mới nhất đã được chia sẻ và áp dụng tức thì vào giáo dục.

Triển lãm kết hợp giữa dệt may truyền thống và thiết kế đương đại tại IFFTI 2026

IFFTI 2026 tại Đại học RMIT Việt Nam không chỉ là một diễn đàn học thuật, mà còn là nơi chuyển hóa nhận thức thành hành động thực chất. Qua đó, Đại học RMIT Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc đào tạo thế hệ lãnh đạo thời trang tương lai – những người sẽ đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.