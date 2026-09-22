    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    IMF cảnh báo nợ công toàn cầu tăng kỷ lục

    Khánh An
    Khánh An

    Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đang kêu gọi các nước nhanh chóng thu hẹp thâm hụt ngân sách nhằm kiềm chế nợ công toàn cầu vốn đã tăng lên mức kỷ lục.

    "Chúng tôi cảnh báo từ lâu rằng cần phải củng cố tài khóa và ai cũng biết điều đó là cần thiết. Tuy nhiên, những hành động thực tế vẫn chưa đủ", tờ Seoul Economic Daily dẫn lời Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ở New York (Mỹ) ngày 20.9. IMF dự báo nợ công toàn cầu sẽ vượt mức 100% GDP toàn cầu vào năm 2029, sớm hơn 2 năm so với dự kiến trước đó, do hoạt động vay nợ của chính phủ Mỹ và Trung Quốc gia tăng nhanh chóng. Tổng nợ công toàn cầu ở mức 93,9% GDP vào năm 2025 và được dự báo tăng lên 95,3% vào năm 2026, 97,2% vào năm 2027 và 98,8% vào năm 2028.

    IMF cảnh báo nợ công toàn cầu tăng kỷ lục - Ảnh 1.

    Bà Georgieva phát biểu tại một hội nghị gần đây

    Ảnh: AFP

    Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương các nước cũng là yếu tố có thể làm tăng gánh nặng nợ nần. Bà Georgieva cho biết áp lực lạm phát toàn cầu vẫn dai dẳng và các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng T.Ư châu Âu (ECB), có thể sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất. Lãi suất cao hơn sẽ đẩy chi phí vay vốn lên mức cao, từ đó làm tăng các khoản thanh toán lãi vay đối với những chính phủ vốn đã phải gánh khối nợ lớn. Bên cạnh đó, bà Georgieva cảnh báo cuộc xung đột tại Trung Đông có thể khiến nền kinh tế của các nước sản xuất hàng hóa chủ chốt như Qatar, Kuwait và Iraq thu hẹp mạnh, ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu. Trước đó, bà Georgieva cảnh báo hầu hết các nền kinh tế phát triển đang đi theo lộ trình nợ đòi hỏi sự thận trọng đặc biệt về quản lý tài khóa.


    Tin liên quan

    IMF: Xung đột Hamas - Israel là ‘đám mây mới’ phủ bóng nền kinh tế toàn cầu

    IMF: Xung đột Hamas - Israel là ‘đám mây mới’ phủ bóng nền kinh tế toàn cầu

    Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng cuộc xung đột Hamas - Israel là "đám mây mới, làm đen tối chân trời" của nền kinh tế toàn cầu.

    Tổng giám đốc IMF: AI có tích cực nhưng sẽ xóa sổ nhiều việc làm

    IMF: Kinh tế Nga sẽ tăng trưởng hơn các nước phương Tây

    Khám phá thêm chủ đề

    IMF trung quốc Iraq FED Qatar

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận