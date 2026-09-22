IMF cảnh báo nợ công toàn cầu tăng kỷ lục

"Chúng tôi cảnh báo từ lâu rằng cần phải củng cố tài khóa và ai cũng biết điều đó là cần thiết. Tuy nhiên, những hành động thực tế vẫn chưa đủ", tờ Seoul Economic Daily dẫn lời Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ở New York (Mỹ) ngày 20.9. IMF dự báo nợ công toàn cầu sẽ vượt mức 100% GDP toàn cầu vào năm 2029, sớm hơn 2 năm so với dự kiến trước đó, do hoạt động vay nợ của chính phủ Mỹ và Trung Quốc gia tăng nhanh chóng. Tổng nợ công toàn cầu ở mức 93,9% GDP vào năm 2025 và được dự báo tăng lên 95,3% vào năm 2026, 97,2% vào năm 2027 và 98,8% vào năm 2028.

Bà Georgieva phát biểu tại một hội nghị gần đây Ảnh: AFP

Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương các nước cũng là yếu tố có thể làm tăng gánh nặng nợ nần. Bà Georgieva cho biết áp lực lạm phát toàn cầu vẫn dai dẳng và các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng T.Ư châu Âu (ECB), có thể sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất. Lãi suất cao hơn sẽ đẩy chi phí vay vốn lên mức cao, từ đó làm tăng các khoản thanh toán lãi vay đối với những chính phủ vốn đã phải gánh khối nợ lớn. Bên cạnh đó, bà Georgieva cảnh báo cuộc xung đột tại Trung Đông có thể khiến nền kinh tế của các nước sản xuất hàng hóa chủ chốt như Qatar, Kuwait và Iraq thu hẹp mạnh, ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu. Trước đó, bà Georgieva cảnh báo hầu hết các nền kinh tế phát triển đang đi theo lộ trình nợ đòi hỏi sự thận trọng đặc biệt về quản lý tài khóa.



