IMF dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản ngay trong năm 2025

Nikkei Asia ngày 21.4 đưa tin IMF vừa công bố báo cáo ước tính GDP danh nghĩa của Ấn Độ có thể sẽ đạt mức 4,3398 nghìn tỉ USD vào năm 2025, trong khi con số này với Nhật Bản dự kiến là 4,3103 nghìn tỉ USD.

Vào tháng 10.2023, IMF dự báo Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản trong năm 2026.

Trong bản cập nhật tháng 4, IMF đã điều chỉnh nhẹ dự báo GDP của cả hai nước tính theo nội tệ, nhưng sự mất giá của đồng yen dường như sẽ làm sụt giảm giá trị nền kinh tế Nhật Bản nếu quy đổi ra USD, đẩy nhanh tốc độ tụt hạng của nước này.

Trung tâm tài chính ở Mumbai, Ấn Độ REUTERS

GDP của Nhật Bản đã bị Đức vượt qua trong năm 2023. Nếu bị Ấn Độ vượt qua, Nhật Bản sẽ tụt xuống vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng các nền kinh tế toàn cầu.

Giá trị đồng rupee của Ấn Độ so với USD phần lớn không thay đổi kể từ đầu năm 2023 do có vẻ như có sự can thiệp của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (ngân hàng trung ương nước này), theo Nikkei Asia. Tỷ giá hiện tại là 83 rupee đổi 1 USD.

Trong báo cáo tháng 12.2023 về Ấn Độ, IMF lưu ý rằng sự can thiệp của nhà chức trách vào thị trường tiền tệ có thể vượt quá mức cần thiết. Ngân hàng trung ương Ấn Độ phản bác rằng IMF đang đưa ra phân tích sai lầm chỉ dựa trên xu hướng tỷ giá hối đoái ngắn hạn.

GDP danh nghĩa của Ấn Độ xếp thứ 10 thế giới tính đến năm 2014. Theo IMF, nước này dự kiến sẽ vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2027. Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản về doanh số ô tô nội địa trong năm 2022 để trở thành thị trường lớn thứ ba thế giới về ô tô, sau Trung Quốc và Mỹ.

Mặc dù nền kinh tế Ấn Độ đã gặp nhiều khó khăn trong đại dịch Covid-19, quốc gia này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao trong những năm gần đây nhờ dân số tăng. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ dự báo GDP nước này sẽ tăng 7% tính theo giá trị thực trong năm tài chính 2024.