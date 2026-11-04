Indonesia bắt 3 nghi phạm nghe lén điện thoại tổng thống

Trong cuộc họp báo ngày 3.11, ông Asep Safrudin, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Indonesia, xác nhận 3 nghi phạm bị bắt giữ có tên được viết tắt là LSP, ASN và EH. Một người khác mang tên viết tắt SU đang được lấy lời khai với tư cách nhân chứng, Channel NewsAsia đưa tin.

AFP dẫn lời ông Yusril Ihza Mahendra, Bộ trưởng Bộ Điều phối Pháp luật, Nhân quyền, Nhập cư và Cải huấn Indonesia, tiết lộ nghi phạm LSP là một "tướng cảnh sát đang tại ngũ". Hiện cả 3 nghi phạm đều đang bị giữ tại trung tâm giam giữ thuộc trụ sở Cơ quan Cảnh sát quốc gia Indonesia.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto Ảnh: AFP

Ông Asep cho biết cơ quan chức năng đã xác định vụ việc vào ngày 30.10, sau khi một số cảnh sát phát hiện các dấu hiệu bất thường và báo cáo cấp trên. Dựa trên lời khai của các nhân chứng, hoạt động nghe lén đã diễn ra liên tục từ năm ngoái.

Nhóm nghi phạm bị cáo buộc đã tự ý truy cập vào số điện thoại của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, các quan chức nhà nước, nhân vật chính trị, thành viên truyền thông, lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ và giới doanh nhân. Hành động trên bị coi là trái với quy định và không liên quan đến lệnh điều tra nào.

Vào tháng 10, các nghi phạm đã ra lệnh xóa toàn bộ dữ liệu nhằm che giấu dấu vết phạm tội, tuy nhiên hành động này đã bị các sĩ quan khác phát giác.

Lực lượng cảnh sát đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tang vật, bao gồm 11 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 4 USB. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Yusril lưu ý động cơ thực sự của vụ nghe lén vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Các nghi phạm hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến nghe lén trái phép, truy cập trái phép hệ thống điện tử và can thiệp, xóa dữ liệu điện tử. Nếu bị kết tội, mức hình phạt cao nhất dành cho các tội danh này có thể lên tới 10 năm tù giam.