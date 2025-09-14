Indonesia dự định xây tường ngăn biển khổng lồ, muốn Trung Quốc giúp

Theo Văn phòng Nội các Indonesia, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đề cập dự án xây bức tường biển này với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Bắc Kinh vào ngày 3.9.

Một bức tường biển ở phía bắc Jakarta (Indonesia) Ảnh: AFP

Sau cuộc gặp đó, Tổng thống Prabowo đã triệu tập ông Agus Harimurti Yudhoyono, Bộ trưởng Điều phối Cơ sở hạ tầng và Phát triển khu vực của Indonesia, và ông Didit Herdiawan Ashaf, đứng đầu Cơ quan Quản lý bờ biển bắc Java mới được thành lập, để thảo luận về dự án xây bức tường biển.

Ông Agus cho biết bờ biển phía bắc Java thường xuyên bị đe dọa vì sụt lún đất, lở đất và ngập lụt do triều cường. Ông nói việc bảo vệ bờ biển này có tầm quan trọng to lớn đối với các cộng đồng sống dọc theo bờ biển, cũng như nhiều khu công nghiệp chiến lược và các đặc khu kinh tế tại đó.