'Inscape' - khi nhiếp ảnh không chỉ còn là ghi chép thực tại

Tiffany Trần
25/05/2026 11:25 GMT+7

Sau 4 năm kể từ triển lãm “Alternate Existence/s”, Tom Hricko trở lại với công chúng yêu nghệ thuật qua triển lãm nhiếp ảnh cá nhân “Inscape” (Nội cảnh) tại Noirfoto Gallery.

Không đơn thuần là hành trình khám phá thế giới bên ngoài, “Inscape” mở ra cuộc đối thoại sâu lắng với thế giới nội tâm, nơi nhiếp ảnh trở thành phương tiện để truy tìm những lớp “nội cảnh” ẩn sâu trong các vật thể, cảnh trí và ký ức văn hóa.

“Inscape” lại hướng ánh nhìn vào bên trong

Lấy cảm hứng từ khái niệm “Inscape” của nhà thơ Gerard Manley Hopkins - chỉ “bản thiết kế độc nhất tạo nên bản sắc riêng của sự vật”, triển lãm đào sâu vào mối quan hệ giữa cái nhìn và bản thể

Qua ống kính của Tom Hricko, những vật thể quen thuộc không còn giữ nguyên hình hài vốn có, mà trở thành những cấu trúc thị giác đa tầng, nơi ánh sáng, bóng đổ và các lớp hình ảnh chồng lấp tạo nên cảm giác vừa thực vừa siêu thực

Trong loạt tác phẩm Geometry of Presence - Hình học của hiện diện, nghệ sĩ đặt những vật thể đời thường vào các trật tự thị giác mới, khiến cái quen thuộc trở nên bất định và giàu liên tưởng

Những khoảng trống, mặt phẳng hay chuyển động của ánh sáng được xử lý như ngôn ngữ tạo hình, đưa tác phẩm tiến gần ranh giới giữa nhiếp ảnh và hội họa trừu tượng

Đặc biệt, các tác phẩm đen trắng như Landscape hay Cityscapes cho thấy khả năng quan sát đầy chiêm nghiệm của Tom Hricko. Những công trình kiến trúc tại Phnom Penh hay các không gian cổ kính trong Wat Phu Champasak hiện lên như chứng nhân của thời gian, nơi thiên nhiên và con người cùng tồn tại trong một thực tại vừa mong manh vừa bền bỉ.

Không chỉ là một triển lãm nhiếp ảnh, “Inscape” còn mở ra cuộc đối thoại nội tâm giàu suy tưởng, nơi nghệ sĩ Tom Hricko dẫn dắt người xem khám phá những lớp thực tại ẩn sau vẻ quen thuộc của đời sống.

Triển lãm diễn ra từ ngày 24.5 - 14.6.2026 tại Noirfoto Gallery (131 Dương Văn An, Khu đô thị An Phú An Khánh, Bình Trưng, TP. HCM), đưa công chúng bước vào hành trình khám phá những “nội cảnh” ẩn sâu trong ký ức và cảm nhận con người.

Tom Hricko Tom Hricko sinh năm 1946, là nhiếp ảnh gia mỹ thuật và nhà giáo dục nhiếp ảnh người Mỹ. Hoạt động nghệ thuật từ những năm 1970, ông được biết đến với các thực hành nhiếp ảnh mang tính thể nghiệm, kết hợp giữa tư duy hội họa, kỹ thuật thủ công và ngôn ngữ thị giác đương đại. Năm 2026, ông giới thiệu triển lãm cá nhân "Inscape" tại Noirfoto Gallery, đánh dấu một chương mới trong hành trình sáng tạo kéo dài hơn nửa thế kỷ của mình.


Nhiếp ảnh gia Pháp kể những 'lát cắt dịu dàng' của phụ nữ Mù Cang Chải

Những bức chân dung giàu cảm xúc qua góc máy của nhiếp ảnh gia Réhahn mở ra một hành trình đặc biệt, nơi vẻ đẹp của người phụ nữ vùng cao Mù Cang Chải được kể bằng ánh nhìn, nụ cười và dấu vết của thời gian.

