Instagram tung cơ chế bảo vệ trẻ em theo kiểu 'PG-13' của phim

Instagram sẽ bắt đầu áp dụng các quy tắc kiểm soát trẻ em tương tự quy định phân loại độ tuổi phù hợp để xem các bộ phim. Lâu nay, Hiệp hội điện ảnh Mỹ (MPAA) đã dùng một số nhãn phân loại độ tuổi xem phim. Chẳng hạn, phim gắn nhãn "PG-13" là những phim có nội dung không phù hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Trong tuyên bố ngày 14.10, Meta, công ty chủ quản của Instagram và Facebook có trụ sở tại Mỹ, cho biết cũng sẽ áp dụng phân loại nội dung PG-13 trên Instagram. Theo đó, tài khoản của trẻ em mặc định sẽ không hiển thị những nội dung gắn nhãn PG-13 và chỉ có phụ huynh mới có thể thay đổi tùy chọn, AP đưa tin.

Instagram sẽ triển khai hệ thống mới nhằm tăng cường kiểm soát nội dung với trẻ em ẢNH: AP

“Điều này bao gồm việc ẩn hoặc không đề xuất các bài đăng có ngôn ngữ thô bạo, các pha hành động nguy hiểm, nội dung cổ xúy hành vi gây hại, chẳng hạn các bài đăng hiển thị đồ dùng cần sa”, Meta cho biết.

Thời gian qua, Instagram đã ẩn các nội dung không phù hợp với trẻ em và việc áp dụng hệ thống PG-13 sẽ thắt chặt các quy định kiểm soát hơn nữa.

Động thái trên diễn ra sau khi nhiều người lo ngại các nội dung trên mạng xã hội gây hại cho trẻ em. Meta trước đó cam kết sẽ không hiển thị nội dung không phù hợp cho thanh thiếu niên. Tuy nhiên, The Guardian ngày 14.10 dẫn báo cáo gần cho thấy các công cụ an toàn của Meta chưa thực sự hiệu quả.

Meta cho biết với hệ thống bảo vệ mới trên Instagram, thanh thiếu niên sẽ không còn có thể theo dõi những tài khoản “chứa nội dung không phù hợp”. Đó có thể là những tài khoản mà tên hoặc tiểu sử chứa nội dung độc hại.

Công ty nêu thêm họ đã chặn một số thuật ngữ tìm kiếm liên quan đến các chủ đề nhạy cảm như tự tử và rối loạn ăn uống, và sẽ mở rộng kiểm soát các tìm kiếm về “rượu bia” hay “máu me”, kể cả khi người dùng cố tình gõ sai chính tả.