Intel có thể kéo dài vòng đời socket CPU để cạnh tranh với AMD

Intel úp mở khả năng kéo dài vòng đời socket CPU

Theo Techspot, trong một cuộc phỏng vấn cùng Robert Halloc - Phó chủ tịch của Intel được hỏi liệu ông có hình dung các socket của Intel sẽ hỗ trợ nhiều thế hệ CPU hơn hay không. Câu trả lời của ông khá ngắn gọn: "Có".

Dù không cung cấp chi tiết kỹ thuật, phát biểu này được xem là tín hiệu cho thấy Intel đang cân nhắc thay đổi chiến lược nền tảng desktop. Trong nhiều năm qua, hãng duy trì chu kỳ làm mới khá nhanh, khiến mỗi socket thường chỉ hỗ trợ một hoặc hai thế hệ vi xử lý trước khi bị thay thế.

Việc thay đổi socket CPU khi ra mắt các phiên bản mới luôn là vấn đề gây tranh cãi với người dùng PC ẢNH: WIKIPEDIA

Theo Hallock, các nhóm phát triển sản phẩm hiện tại của Intel có sự thay đổi đáng kể về cấu trúc. Ông cho biết đội ngũ mới bao gồm nhiều kỹ sư và nhà quản lý sản phẩm là người đam mê PC và tự lắp ráp máy tính cho nhu cầu cá nhân, điều trước đây không phải lúc nào cũng phổ biến trong nội bộ công ty.

Hallock nói thêm rằng Intel đang theo dõi sát phản hồi từ cộng đồng người dùng. Tuy nhiên, việc chuyển các phản hồi này thành thay đổi sản phẩm cần thời gian, có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm tùy từng quyết định thiết kế nền tảng.

Vòng đời socket ngắn từng là điểm gây tranh cãi với người dùng

Trong cộng đồng tự ráp PC, vòng đời socket ngắn của Intel từ lâu là chủ đề gây tranh cãi. Người dùng thường phải thay bo mạch chủ khi muốn nâng cấp sang thế hệ CPU mới, ngay cả khi các thành phần khác của hệ thống vẫn còn phù hợp.

Ngược lại, AMD nhận được nhiều đánh giá tích cực khi duy trì socket AM4 trong thời gian dài. Nền tảng này hỗ trợ nhiều thế hệ vi xử lý, từ các mẫu dựa trên kiến trúc Zen đầu tiên cho đến Zen 3 và cả các phiên bản Zen 3 X3D. Nhờ đó, nhiều người dùng có thể nâng cấp CPU mà không cần thay toàn bộ hệ thống.

Socket AM5 hiện tại của AMD cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục chiến lược hỗ trợ nhiều năm. Sự khác biệt này khiến Intel nhiều lần bị so sánh bất lợi trong cộng đồng người dùng PC tự ráp.

Hallock cho biết Intel nhận thức rõ những phản hồi đó. Theo ông, các nhóm sản phẩm hiện nay được tổ chức lại với sự tham gia của các bộ phận quản lý sản phẩm, marketing và kỹ thuật chuyên trách cho CPU chơi game, với mục tiêu theo sát nhu cầu của người dùng.

Socket LGA1954 có thể mở ra chu kỳ nền tảng dài hơn

Những phát biểu của Hallock cũng làm dấy lên suy đoán xung quanh socket desktop tiếp theo của Intel, được cho là mang tên LGA1954. Một số tin đồn cho rằng nền tảng này có thể hỗ trợ nhiều kiến trúc CPU khác nhau, từ Nova Lake đến Hammer Lake.

Nếu điều này trở thành hiện thực, LGA1954 có thể đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách Intel xây dựng lộ trình desktop. Thay vì mỗi socket chỉ tồn tại trong một chu kỳ sản phẩm ngắn, nền tảng mới có thể kéo dài qua nhiều thế hệ CPU.

Việc duy trì socket qua nhiều thế hệ CPU có thể giúp người dùng giảm chi phí nâng cấp hệ thống ẢNH: NOCTUA

Trong khi đó, socket LGA1851 hiện tại được cho là sẽ hỗ trợ các dòng Core Ultra 200S và 200S Plus dựa trên kiến trúc Arrow Lake. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ cho thấy Nova Lake có thể chuyển sang socket LGA1954, tiếp tục mô hình thay socket quen thuộc của Intel.

Hiện Intel vẫn chưa công bố chi tiết về LGA1954 hay các vi xử lý desktop thế hệ tiếp theo. Hallock chỉ cho biết thêm thông tin về dòng Core Ultra 200S Plus có thể được chia sẻ trong thời gian tới. Nếu Intel thực sự kéo dài vòng đời socket trong các nền tảng tương lai, động thái này có thể giúp cải thiện hình ảnh của hãng trong cộng đồng người dùng PC tự ráp.