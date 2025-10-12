Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Intel hé lộ CPU 2nm Panther Lake mạnh mẽ

Kiến Văn
Kiến Văn
12/10/2025 08:12 GMT+7

Intel vừa công bố dòng CPU 2nm Panther Lake tích hợp NPU 50 TOPS, GPU nâng cấp và thiết kế đa chiplet hứa hẹn tạo cú hích mới cho máy tính cá nhân.

Theo Digitaltrends, dòng CPU 2nm Panther Lake đánh dấu bước tiến quan trọng trong thế giới chip silicon với tiến trình sản xuất 18A (tương đương 2nm). Dự kiến, các bộ xử lý này sẽ xuất hiện dưới thương hiệu Intel Core Ultra series 3 vào cuối năm nay.

Intel hé lộ CPU 2nm Panther Lake mạnh mẽ đến mức khó tin - Ảnh 1.

CPU Panther Lake đang chứng minh hướng đi đúng của Intel

ẢNH: INTEL

Kiến trúc CPU Panther Lake của Intel mang đến nhiều lợi ích cho nhà sản xuất PC nhờ thiết kế đa chiplet, cho phép linh hoạt lựa chọn chip mà không lo lắng về thiết kế bao bì. Kiến trúc này bao gồm ba phiên bản CPU khác nhau, gồm CPU 8 lõi cho máy tính phổ thông; CPU 16 lõi với 4 lõi đồ họa Xe và bộ tăng tốc dò tia; và CPU 16 lõi cao cấp với 12 lõi Xe và bộ tăng tốc dò tia.

Panther Lake khiến cuộc đua chip silicon nóng hơn bao giờ hết

Các lõi Cougar Cove và Darkmont mới mang lại hiệu suất CPU tăng 50%, trong khi GPU Arc được cập nhật cũng cải thiện hiệu năng đồ họa tương tự. CPU Panther Lake còn được hưởng lợi từ hiệu suất của silicon Lunar Lake và bộ xử lý Arrow Lake giúp tiết kiệm năng lượng đến 40%.

Điểm nhấn quan trọng là NPU 50 TOPS, đủ tiêu chuẩn PC Copilot+ giúp các tác vụ AI (trí tuệ nhân tạo) trên máy tính trở nên mượt mà hơn. Trước đó, Qualcomm dẫn đầu lĩnh vực AI trên thiết bị với bộ xử lý Snapdragon X, hỗ trợ các trải nghiệm Windows tích hợp AI như Recall.

Ông Trump đang cân nhắc việc mua cổ phần tại Intel

Về đồ họa, kiến trúc Xe 3 hỗ trợ công nghệ XeSS 3 AI super-scaling và tạo khung hình, có thể cạnh tranh trực tiếp với DLSS của Nvidia. Mặc dù Panther Lake thể hiện nhiều cải tiến, đặc biệt trên laptop, nhưng vẫn cần chờ các số liệu hiệu năng chi tiết để đánh giá khả năng cạnh tranh với các CPU mới nhất từ Qualcomm, AMD và dòng Apple M5 sắp ra mắt.

Trong khi Qualcomm tiếp tục vượt trội trên nền tảng ARM với Snapdragon X2 Elite Extreme, thậm chí vượt qua M4 Pro của Apple trong các bài test CPU và GPU, Panther Lake vẫn cho thấy những tiến bộ mạnh mẽ về CPU, GPU và NPU. Giờ đây, cuộc đua chip silicon đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết và tất nhiên người dùng sẽ là những người hưởng lợi từ các cải tiến về hiệu suất và trải nghiệm AI trên máy tính.

