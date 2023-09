Intel sẽ hỗ trợ Wi-Fi 7 cho Windows 10

Tháng trước, một tài liệu xuất hiện trên internet cho biết Intel và Microsoft có thể hạn chế hỗ trợ Wi-Fi 7 cho Windows 11 trở lên.



Wi-Fi xác nhận sẽ hỗ trợ Windows 10 trở lên và Linux Intel

Tài liệu này là bảng thông số kỹ thuật sản phẩm đề cập đến Windows 11, Linux và ChromeOS trong danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ. Điều này dẫn đến suy đoán rằng Windows 10 có thể không hỗ trợ chuẩn Wi-Fi mới nhất, theo Neowin.



Tuy nhiên, Intel hiện đã xác nhận có hỗ trợ Wi-Fi 7 trên Windows 10. Mặc dù không đưa ra bất kỳ tuyên bố rõ ràng nào về vấn đề này, công ty đã liệt kê hai trong số các thông số kỹ thuật mô-đun Wi-Fi 7 trên trang web ark.intel: Intel® Wi-Fi 7 BE200 và Intel Wi-Fi 7 BE202, có tên mã là Gale Peak 2 và Misty Peak của Intel.

Trong trường hợp bạn đang thắc mắc Wi-Fi 7 sẽ mang lại điều gì, cách dễ nhất để trả lời đó là tốc độ nhanh hơn, lên tới 2,4 lần so với Wi-Fi 6E và khoảng 4,8 lần so với Wi-Fi 6. Lý thuyết tối đa tốc độ dữ liệu cho Wi-Fi 6 là 9,6 Gbps trong khi tốc độ dữ liệu của Wi-Fi 7 là khoảng 46,1 Gbps và băng thông gấp đôi (kênh 320 MHz so với kênh 160 MHz cho Wi-Fi 6).

Wi-Fi 7 sẽ dựa trên tiêu chuẩn IEEE P802.11be, được cho là cho phép thông lượng cực cao (EHT) và độ trễ thấp hơn nhiều. Gale Peak 2 kế tiếp Harrison Peak 2 (Wi-Fi 6) và Garfield Peak (Wi-Fi 6E) của Intel.