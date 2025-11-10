Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iOS 26.1 thêm tính năng tăng cường bảo mật

Kiến Văn
Kiến Văn
10/11/2025 07:21 GMT+7

Apple đã liên tục quảng bá nhằm khẳng định cam kết đối với quyền riêng tư và bảo mật khi bán iPhone, và iOS 26.1 càng chứng minh điều đó.

Để đối phó với ngày càng nhiều phần mềm gián điệp như Pegasus của NSO Group có thể lây nhiễm qua một cuộc gọi hoặc tin nhắn mà người dùng không cần phải phản hồi, Apple đã giới thiệu tính năng Cải tiến bảo mật trong nền thông qua bản cập nhật iOS 26.1.

iOS 26.1 vừa thêm tính năng người dùng iPhone nhất định phải biết - Ảnh 1.

iPhone giờ đây có thể tự bảo vệ chính mình trên iOS 26.1

ẢNH: K. VĂN

Cải tiến bảo mật trong nền là tính năng hứa hẹn sẽ cung cấp thêm khả năng bảo vệ cho iPhone giữa các bản cập nhật phần mềm, cho phép Apple linh hoạt hơn trong việc ứng phó với các mối đe dọa bảo mật. Trên iOS 26.1, khi tính năng này được kích hoạt, nó không yêu cầu người dùng thực hiện bất kỳ thao tác nào ngoài việc bật hoặc tắt nó.

iOS 26.1 biến iPhone thành 'pháo đài bảo mật'

Để kích hoạt Cải tiến bảo mật trong nền sau khi cập nhật iPhone lên iOS 26.1, người dùng có thể vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Cải thiện bảo mật trong nền và bật lựa chọn Tự động cài đặt.

Mặc dù Cải thiện bảo mật trong nền là tính năng mang lại nhiều lợi ích, một số người có thể lo ngại về việc cài đặt bản cập nhật mà không có thông báo trước. Họ có thể cảm thấy cần kiểm soát tối đa những gì xảy ra với thiết bị của mình. Ngoài ra, có một rủi ro nhỏ về việc tiêu tốn dữ liệu, nhưng nhìn chung, Apple thường cẩn trọng trong việc phát hành các bản vá bảo mật.

Tóm lại, Cải thiện bảo mật trong nền là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ người dùng iPhone khỏi các mối đe dọa bảo mật và người dùng nên cân nhắc kích hoạt tính năng này để đảm bảo an toàn cho thiết bị của mình.

Tin liên quan

Apple phát hành iOS 26.1, hỗ trợ tiếng Việt cho AI

Apple phát hành iOS 26.1, hỗ trợ tiếng Việt cho AI

iOS 26.1 mang đến trải nghiệm cá nhân hóa sâu hơn cho người dùng iPhone cùng nhiều cải tiến về giao diện, bảo mật và trí tuệ nhân tạo (AI).

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26.1 Cải thiện bảo mật trong nền tính năng mới Bảo mật hệ điều hành di động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận