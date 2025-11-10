iOS 26.1 thêm tính năng tăng cường bảo mật

Để đối phó với ngày càng nhiều phần mềm gián điệp như Pegasus của NSO Group có thể lây nhiễm qua một cuộc gọi hoặc tin nhắn mà người dùng không cần phải phản hồi, Apple đã giới thiệu tính năng Cải tiến bảo mật trong nền thông qua bản cập nhật iOS 26.1.

iPhone giờ đây có thể tự bảo vệ chính mình trên iOS 26.1 ẢNH: K. VĂN

Cải tiến bảo mật trong nền là tính năng hứa hẹn sẽ cung cấp thêm khả năng bảo vệ cho iPhone giữa các bản cập nhật phần mềm, cho phép Apple linh hoạt hơn trong việc ứng phó với các mối đe dọa bảo mật. Trên iOS 26.1, khi tính năng này được kích hoạt, nó không yêu cầu người dùng thực hiện bất kỳ thao tác nào ngoài việc bật hoặc tắt nó.

iOS 26.1 biến iPhone thành 'pháo đài bảo mật'

Để kích hoạt Cải tiến bảo mật trong nền sau khi cập nhật iPhone lên iOS 26.1, người dùng có thể vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Cải thiện bảo mật trong nền và bật lựa chọn Tự động cài đặt.

Mặc dù Cải thiện bảo mật trong nền là tính năng mang lại nhiều lợi ích, một số người có thể lo ngại về việc cài đặt bản cập nhật mà không có thông báo trước. Họ có thể cảm thấy cần kiểm soát tối đa những gì xảy ra với thiết bị của mình. Ngoài ra, có một rủi ro nhỏ về việc tiêu tốn dữ liệu, nhưng nhìn chung, Apple thường cẩn trọng trong việc phát hành các bản vá bảo mật.

Tóm lại, Cải thiện bảo mật trong nền là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ người dùng iPhone khỏi các mối đe dọa bảo mật và người dùng nên cân nhắc kích hoạt tính năng này để đảm bảo an toàn cho thiết bị của mình.