Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iOS 26.5 beta chưa đủ thuyết phục người dùng iPhone nâng cấp

Kiến Văn
Kiến Văn
06/04/2026 16:53 GMT+7

Apple vừa phát hành bản beta công khai của iOS 26.5 nhằm cho phép người dùng iPhone trải nghiệm sớm phiên bản này.

Mặc dù vậy, sức hút của iOS 26.5 beta bị ảnh hưởng do phiên bản này không mang lại những nâng cấp mà nhiều người dùng iPhone đang mong chờ, đặc biệt là sự cải tiến của trợ lý ảo Siri bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

iOS 26.5 beta chưa đủ thuyết phục người dùng iPhone nâng cấp - Ảnh 1.

Các cải tiến mà iOS 26.5 beta mang lại không đáng để người dùng trải nghiệm thử

ẢNH: APPLE

Sự thiếu vắng của tính năng mới dành cho Siri trên iOS 26.5 khiến người dùng cảm thấy đây dường như là một bước lùi. Các thay đổi trong bản cập nhật này chủ yếu là những điều chỉnh nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm hằng ngày của người dùng. Nếu không phải là người thích thử nghiệm phần mềm mới, có lẽ người dùng nên cân nhắc trước khi quyết định nâng cấp.

Những điều mới mẻ có trên iOS 26.5

Một trong những tính năng mới đáng chú ý được bổ sung trên iOS 26.5 nằm ở Apple Maps, với Suggested Places giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các địa điểm thịnh hành như nhà hàng và cửa hàng dựa trên vị trí và lịch sử tìm kiếm của họ. Apple cũng mở rộng quảng cáo trong ứng dụng Maps, với các quảng cáo được gắn nhãn rõ ràng và xử lý trên thiết bị, đồng thời được đảm bảo không liên kết trực tiếp với tài khoản Apple của người dùng.

Bên cạnh đó, Apple cũng thử nghiệm tính năng mã hóa đầu cuối cho tin nhắn RCS trong bản beta này như là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm cải thiện bảo mật tin nhắn. Tuy nhiên, tính năng này vẫn chưa chắc chắn sẽ có mặt trong phiên bản chính thức của iOS 26.5.

Nhìn chung, nếu đang cân nhắc cài đặt iOS 26.5 beta mà Apple vừa triển khai, lựa chọn tốt nhất mà người dùng được khuyến cáo là chờ đợi. Bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào các tinh chỉnh cho ứng dụng Maps và quảng cáo mà không mang lại cải tiến đáng kể cho trải nghiệm hằng ngày. Các bản beta sau hoặc phiên bản chính thức có thể sẽ cung cấp những tính năng hoàn thiện hơn, giúp người dùng tránh được những rủi ro khi sử dụng phần mềm thử nghiệm.

Tin liên quan

Apple tung chiêu giúp iPhone thống trị thị trường?

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26.5 bản cập nhật tính năng mới hệ điều hành di động Apple
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận