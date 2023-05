iPhone 15 đứng trước nguy cơ chậm trễ giao hàng

Theo GizChina, nhà phân tích Jeff Pu đến từ Haitong International Securities cho rằng sự thiếu hụt nguồn cung của thành phần này có thể cản trở việc phát hành iPhone 15 và 15 Plus ra thị trường. Điều này bắt nguồn từ các khó khăn trong việc cung cấp cảm biến ảnh chính 48 MP, vốn gặp thách thức trong việc cung cấp một số linh kiện máy ảnh.



Các mẫu iPhone 15 và 15 Plus được cho là đi kèm cảm biến 48 MP REUTERS

Ông Pu cho biết Apple có thể phải đối mặt những thách thức đối với việc cung cấp cảm biến 48 MP trong thời gian dự kiến. Nếu không có sự chậm trễ nào, iPhone 15 và 15 Plus sẽ ra mắt cùng lúc với iPhone 15 Pro và 15 Pro Max vào tháng 9.2023.

Những chiếc iPhone sắp ra mắt có thể mang đến những cải tiến đáng kể về các thành phần chụp ảnh, đặc biệt khi so sánh với iPhone 14. Phiên bản cao cấp nhất là iPhone 15 Pro Max thậm chí đi kèm camera có ống kính tele tiềm vọng cho phép zoom quang lên đến 10x.

Đặc biệt, các mẫu iPhone này có thể đi kèm cảm biến Sony mới xử lý chụp ảnh HDR tốt hơn và thu được nhiều ánh sáng hơn vào ban đêm. Cải tiến này có thể làm cho máy ảnh trở nên hấp dẫn hơn đối với người dùng.

Mặc dù việc phát hành iPhone 15 và 15 Plus có thể bị chậm trễ nhưng Apple vẫn ra mắt chúng đúng với lịch trình thông thường. Trong thực tế, đây cũng là điều công ty đã làm với một số sản phẩm, như iPhone X phát hành chậm trễ hơn so với iPhone 8 và 8 Plus, mặc dù ra mắt cùng thời điểm.