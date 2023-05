Xếp hạng sự hài lòng iPhone 14 giảm mạnh

Báo cáo đến từ PerfectRec trong đó tổng hợp dữ liệu từ hơn 600.000 bài đánh giá trên Google từ người dùng tạo cho iPhone 14 và các đời iPhone khác. Dù dữ liệu có thể có một số đánh giá sai, nhưng với số mẫu lớn, nó vẫn có thể mang lại một bức tranh về cảm nhận của người dùng iPhone.

Theo đó, dù doanh số iPhone vẫn mạnh, nhưng dữ liệu mới cho biết sự sụt giảm về mức độ hài lòng với iPhone khá lớn. Trong quý 2, Apple dẫn một nghiên cứu từ 451 Research cho thấy mức độ hài lòng của gia đình đối với iPhone 14 là 99%. Nhưng nó trái ngược với các bài đánh giá do người dùng tạo ra mà nghiên cứu từ PerfectRec thu thập được.

Nghiên cứu này đã xem xét các đời iPhone được phát hành từ 2011 đến 2022 và lập biểu đồ về tỷ lệ phần trăm của tất cả các bài đánh giá do người dùng tạo là 5 sao. Mẫu iPhone cơ bản thường bán chạy nhất của Apple trong mỗi thế hệ và nhận được nhiều bài đánh giá do người dùng đăng lên mạng nhất. Trong khoảng thời gian này, tỷ lệ đánh giá 5 sao cho iPhone cơ bản tăng đều đặn từ mức 65% đối với iPhone 5 lên mức 80% đối với iPhone 13.

iPhone 14 chứng kiến sự hài lòng sụt giảm đáng kể so với tất cả các đời từ iPhone 4 CHỤP MÀN HÌNH

So với mức cao nhất mọi thời là 80% cho iPhone 13, chiếc iPhone 14 đã giảm 8 điểm với 72% người dùng cho 5 sao. Phiên bản iPhone 14 Pro có xếp hạng cao hơn với 76%, nhưng cũng đã giảm 8% so với iPhone 13 Pro (84%). Còn iPhone 14 Pro Max giảm 6% so với 13 Pro Max, từ 86% xuống còn 80%.

Xếp hạng cao hơn từ các phiên bản Pro phù hợp với nghiên cứu gần đây cho biết những chiếc iPhone cao cấp bán chạy hơn iPhone 14 và 14 Plus. Nghiên cứu cũng có biểu đồ với mọi model từ iPhone 4, và 13 Pro max đã lập đỉnh khi đạt đến 86%, trong khi thấp nhất là iPhone 5C với chỉ 64%.

Lý giải cho việc sụt giảm sự hài lòng về iPhone 14, PerfectRec cho rằng tốc độ cải tiến của model này không phù hợp với mong đợi của khách hàng.