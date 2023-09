iPhone 15 Pro trở thành iPhone đầu tiên có RAM 8 GB

Theo BGR, trong buổi thuyết trình tại sự kiện Wonderlust rạng sáng 13.9, Apple đã cung cấp nhiều thông tin tuyệt vời trên các mẫu iPhone 15 mới. Trong khi iPhone 15 và 15 Plus trang bị chip A16 Bionic và nhiều cải tiến khác thì iPhone 15 Pro và 15 Pro Max trang bị chip A17 Pro hoàn toàn mới. Tuy nhiên, vẫn còn một tính năng mà Apple luôn che giấu trên iPhone mỗi lần ra mắt chính là dung lượng bộ nhớ RAM.



Mặc dù thông tin về dung lượng RAM của iPhone 15 series vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng các thử nghiệm gần đây cho thấy các mẫu iPhone 15 Pro có RAM 8 GB, trong khi các mẫu iPhone 15 thông thường sẽ có RAM 6 GB. Đây là tin tức làm người hâm mộ cảm thấy hứng khởi bởi trước sự kiện ra mắt, có nhiều lo ngại rằng Apple vẫn duy trì mức RAM 6 GB trong các mẫu iPhone 15 Pro.

Thông tin về bộ nhớ RAM được xác định dựa trên phép thử Geekbench mới nhất, trong đó một thiết bị được xác định là iPhone 16.1 (nhiều khả năng là iPhone 15 Pro) đạt điểm rất cao trong các bài kiểm tra. Phép thử chỉ ra rằng mẫu này có RAM 8 GB, cụ thể được ghi nhận là 7,5 GB, và 6 lõi CPU đạt xung nhịp cơ bản 3,78 GHz với hiệu suất cao nhất 2.908 điểm ở bài kiểm tra đơn lõi và 7.238 điểm ở bài kiểm tra đa lõi.

Những điểm số này cho thấy sự gia tăng thực sự đáng kể về sức mạnh và tốc độ của các mẫu iPhone Pro mới so với tiền nhiệm của chúng. Ví dụ iPhone 14 Pro đã đạt được số điểm 2.642 và 6.739 trong các bài kiểm tra đơn lõi và đa lõi.

Để đạt được thành tích ấn tượng như vậy, Apple đã trang bị cho iPhone 15 Pro chip A7 Pro mới với hiệu năng nhanh hơn 10% so với A16 Bionic có trên loạt iPhone 14 Pro năm ngoái. Ngoài ra, GPU 6 lõi mới của A17 Pro cũng nhanh hơn 20% so với GPU 5 lõi của A16 Bionic. Nếu tính đến sự cải thiện về CPU và GPU so với A16 Bionic trong phép thử Geekbench, các tuyên bố của Apple hoàn toàn có cơ sở.