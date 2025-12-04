iPhone 16e đang dần bị lãng quên

Theo PhoneArena, chiến lược AI (trí tuệ nhân tạo) chậm chạp của Apple đang vô tình khiến iPhone 16e trở nên kém hấp dẫn trong mắt người dùng. Sản phẩm từng được xem là "ứng viên bán chạy" giờ đây bị đánh giá thiếu bản sắc và gặp vấn đề như đầy bộ nhớ nhanh.

Sự yếu kém của Apple Intelligence càng khiến iPhone 16e trở nên kém hấp dẫn ẢNH: PCMAG

Apple ban đầu dự định đưa Apple Intelligence đến nhóm người dùng rộng hơn thông qua hệ thống điện toán đám mây Private Cloud Compute, vốn yêu cầu chip A17 trở lên. Để đáp ứng điều đó, hãng khai tử dòng iPhone SE và tung ra iPhone 16e với chip A18 và RAM lớn hơn, xem đây là bước đệm cho kỷ nguyên AI.

Nhưng kế hoạch này không diễn ra như dự tính. Các bản cập nhật AI trong iOS liên tục chậm trễ, còn bản cập nhật lớn (dự kiến ra mắt tháng 3.2025 để nâng cấp Siri và bổ sung loạt tính năng thông minh) bị hoãn vô thời hạn. Sau nhiều trục trặc, Apple gần như ngừng nói về AI tại các sự kiện và quay lại chiến lược quen thuộc: ưu tiên quyền riêng tư, xử lý trực tiếp trên thiết bị.

Vì sao iPhone 16e không còn là lựa chọn đáng mua?

Trong khi đó, vị trí của iPhone 16e trên thị trường ngày càng mờ nhạt. Sản phẩm ra mắt giữa chu kỳ đang bị lu mờ khi dòng iPhone 17 cùng các nâng cấp mạnh mẽ của iOS 26 xuất hiện. Trong loạt sản phẩm mới, iPhone 16e không có điểm nhấn: chỉ hai màu sắc cơ bản, màn hình 60 Hz với notch cũ, viền dày, camera duy nhất và thiếu các công nghệ mới như nút điều khiển camera.

Các mẫu iPhone 15 Pro tân trang có giá bán hấp dẫn hơn cũng làm khó iPhone 16e ẢNH: CNET

Tính đến cuối năm 2025, Apple cùng lúc bán ra tới bảy mẫu iPhone khác nhau, kèm lượng lớn thiết bị tồn kho từ các thế hệ trước. Trong bối cảnh dàn trải đó, iPhone 16e khó cạnh tranh với mức giá 600 USD, khi người dùng hoàn toàn có thể mua iPhone 16 hoặc iPhone 15 Pro tân trang với hiệu năng và trang bị tốt hơn.

Dù vậy, Apple chưa từ bỏ tham vọng AI. Hãng được cho là đang đàm phán với Google để tích hợp Gemini nhằm cải thiện Siri, trong khi tiếp tục phát triển hệ thống Apple Intelligence nội bộ. Tuy nhiên, khi bản cập nhật AI lớn chính thức ra mắt, sức hút dành cho iPhone 16e có thể đã giảm đáng kể.

Tương lai của dòng "e" chưa rõ ràng. Một số nguồn tin cho biết Apple cân nhắc tung iPhone 17e, nhưng hãng cũng đang xem xét lại lịch trình ra mắt. Từ năm 2026, dòng iPhone có thể được sắp xếp lại hoàn toàn và vị trí của iPhone 16e có thể là bài học cho chiến lược AI chưa kịp hoàn thiện của Apple.