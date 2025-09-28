Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 18 có gì mà khiến người dùng sẵn sàng 'ngó lơ' iPhone 17?

Kiến Văn
Kiến Văn
28/09/2025 08:03 GMT+7

Mặc dù dòng iPhone 17 chỉ vừa được Apple ra mắt, nhiều người đã bắt đầu cảm thấy háo hức chờ đợi phiên bản tiếp theo - iPhone 18.

Có thể nhiều người cho rằng còn quá sớm để nói về iPhone 18, không thể phủ nhận rằng sự tò mò về những nâng cấp tiềm năng của iPhone 18 đang khiến nhiều người phân vân: Có nên mua iPhone 17 ngay bây giờ hay chờ thêm một năm nữa?

iPhone 18 có gì mà khiến người dùng sẵn sàng ‘ngó lơ’ iPhone 17? - Ảnh 1.

iPhone 18 hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý so với tiền nhiệm

ẢNH: PHONEARENA

Nắm bắt một số nâng cấp đáng chú ý mà Apple có thể đang chuẩn bị cho iPhone 18 sẽ giúp người dùng có câu trả lời tốt hơn. Dựa trên các tin đồn, một số nâng cấp đáng chú ý dưới đây hứa hẹn mang đến cho mọi người một quyết định đúng đắn hơn.

Chip A20 dựa trên quy trình 2nm

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 18 được dự đoán là chip A20 sản xuất trên quy trình 2nm. Trong khi iPhone 17 sử dụng chip A19 với quy trình 3nm, chip A20 hứa hẹn sẽ mang lại tốc độ nhanh hơn tới 15% và tiết kiệm năng lượng hơn khoảng 30%.

Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi với bóng bán dẫn ngắn hơn, chip sẽ hoạt động mát hơn, giúp điện thoại không bị nóng và kéo dài tuổi thọ pin. Tóm lại, người dùng sẽ có một chiếc iPhone nhanh hơn, mát và bền hơn.

Face ID dưới màn hình

Một nâng cấp được mong đợi khác là việc tích hợp Face ID dưới màn hình trên các mẫu iPhone 18 Pro và Pro Max, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Điều này giúp loại bỏ phần khuyết hình viên thuốc Dynamic Island hiện tại, mang đến một màn hình gọn gàng hơn.

Theo tin đồn, Apple có thể chỉ để lại một lỗ nhỏ cho camera trước ở góc trên bên trái, trong khi cảm biến Face ID sẽ hoạt động ẩn dưới màn hình. Kết quả là người dùng sẽ có trải nghiệm xem phim, chơi game và cuộn trang trên một màn hình gần như tràn viền.

iPhone 18 có gì mà khiến người dùng sẵn sàng ‘ngó lơ’ iPhone 17? - Ảnh 2.

iPhone gập có thể mỏng hơn cả iPhone Air hiện tại

ẢNH: APPLEINSIDER

Phiên bản màn hình gập của iPhone 18

Một trong những thông tin gây chú ý là iPhone 18 mang đến lựa chọn màn hình gập. Trong khi các đối thủ đã ra mắt nhiều mẫu điện thoại gập, Apple vẫn giữ im lặng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, những tin đồn gần đây cho thấy rằng năm 2026 có thể là thời điểm Apple chính thức gia nhập thị trường này với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Mặc dù thiết kế dự kiến dạng sách không phải là lựa chọn yêu thích của mọi người, họ vẫn rất háo hức muốn trải nghiệm một chiếc điện thoại gập.

Dĩ nhiên, trên đây vẫn chỉ là những suy đoán và chúng ta sẽ phải chờ thêm gần một năm để biết chắc chắn. Nhưng nếu Apple thực sự cho ra mắt một chiếc iPhone gập, việc chờ đợi iPhone 18 có thể là quyết định sáng suốt.

Vậy có nên chờ đợi iPhone 18 không? Nếu đang sử dụng iPhone 15 hoặc iPhone 16, việc chờ đợi iPhone 18 là hoàn toàn hợp lý. Những mẫu điện thoại này vẫn rất mạnh mẽ, và nếu sở hữu một chiếc Pro trong dòng iPhone 15, người dùng đã có những tính năng tốt nhất từ Apple. Nếu những nâng cấp như chip 2nm, Face ID dưới màn hình hay màn hình gập trở thành hiện thực, iPhone 18 có thể là lựa chọn thông minh cho lần nâng cấp tiếp theo.

