iPhone 18 Pro Max đứng đầu trong bài kiểm tra thời lượng pin

Chuyên trang CNET vừa công bố kết quả đánh giá thời lượng pin trên 32 mẫu smartphone, với vị trí số một chung cuộc thuộc về iPhone 18 Pro Max. Kết quả này đến từ việc tăng dung lượng pin so với iPhone 17 Pro Max, kết hợp hiệu quả năng lượng của chip A20 Pro và tối ưu hóa trên iOS 27.

iPhone 18 Pro Max giành ngôi quán quân trong bài test thời lượng pin của CNET ẢNH: APPLE

iPhone 18 Pro Max đứng đầu bảng xếp hạng pin của 32 mẫu smartphone

Bài thử nghiệm kéo dài 3 giờ 45 phút từ mức 100% pin, gồm 3 giờ phát video Wi-Fi ở độ sáng tối đa và 45 phút sử dụng nhiều loại tác vụ như gọi video, chơi game, lướt mạng xã hội. Nhờ thành tích đồng đều, Apple năm thứ hai liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng trung bình theo hãng sản xuất, xếp trên OnePlus.

Khi xét đến các bài đo riêng lẻ trên từng mẫu điện thoại, iPhone 18 Pro dẫn đầu hạng mục phát video khi còn 94% pin sau khi hoàn thành buổi test, còn iPhone 18 Pro Max và điện thoại gập iPhone Duo cùng đứng đầu bài test tác vụ sử dụng hỗn hợp với 99% pin còn lại, vượt mức 97% của Pixel 11 Pro XL. Đáng chú ý, iPhone 17e đồng hạng tư chung cuộc, ngang bằng iPhone Duo và Motorola Razr Ultra.

CNET đánh giá iPhone 17 và iPhone 17e là những lựa chọn đáng giá xét về độ bền pin. Ngoài các thiết bị của Apple, hai mẫu máy Motorola Moto G Stylus và Motorola Edge giá cũng lọt vào top 10 chung cuộc.

Dù vậy, báo cáo của CNET cho thấy hiệu suất pin trung bình của smartphone thử nghiệm năm 2026 gần như tương đương năm 2024 và 2025. Chuyên trang này lưu ý pin dung lượng lớn hơn không đồng nghĩa thời gian dùng lâu hơn, do màn hình, vi xử lý và các tính năng khác đều ảnh hưởng mức tiêu thụ điện.