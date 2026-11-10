iPhone 18 Pro Max 'hạ nhiệt' sớm hơn thế hệ tiền nhiệm

Ghi nhận tại thị trường bán lẻ giữa tháng 11, mẫu smartphone đầu bảng của Apple - iPhone 18 Pro Max đang được một số đơn vị chào bán quanh mức 41,5 - 41,7 triệu đồng cho bản 256 GB, giảm khoảng 300.000 - 500.000 đồng so với mức niêm yết ban đầu. Đợt giảm giá chủ yếu xuất hiện trên phiên bản màu đen, trong khi những tùy chọn màu sắc có sức hút lớn hơn như đỏ Burgundy hay xanh Băng Thanh vẫn giữ nguyên giá niêm yết do nguồn cầu còn cao.

Việc điều chỉnh giá không bắt nguồn từ chính sách phân phối của "táo khuyết" mà là động thái kích cầu do từng hệ thống bán lẻ tự triển khai. Nhiều đại lý chủ động trích bớt biên lợi nhuận để tạo ưu đãi, kéo theo mức giá bán thực tế giữa những chuỗi cửa hàng có sự chênh lệch nhất định.

Chị Minh Trang, đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile nhận định: "Sức mua đối với iPhone 18 Pro Max hiện vẫn duy trì ở mức khá tốt. Việc điều chỉnh giá bán chủ yếu do nhà bán lẻ chủ động thực hiện nhằm thu hút khách hàng và kích cầu mua sắm dịp cuối năm".

iPhone 18 Pro Max màu đỏ và xanh vẫn được nhiều khách hàng tìm mua Ảnh: Anh Quân

Việc chuỗi cung ứng vận hành trơn tru đã nhanh chóng dập tắt hiện tượng "sốt giá" trên thị trường thứ cấp. Trong giai đoạn mở bán đầu tháng 10, tình trạng khan hàng từng đẩy giá iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy trên thị trường tự do chênh lệch nhiều triệu đồng so với giá hãng.

Tới nay, nhu cầu của người dùng vẫn tập trung chủ yếu vào phiên bản 256 GB, trong đó hai màu đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh chiếm hơn 60% tổng lượng đặt mua. Khi lượng máy nhập về dồi dào, mức chênh lệch tại thị trường chợ đen cũng không còn, đưa giá bán về sát mặt bằng niêm yết chuẩn.

Bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại hệ thống Di Động Việt, cho biết: "So với thời điểm đầu mở bán, nguồn cung iPhone 18 Pro Max hiện đã cải thiện, lượng máy về nhiều và ổn định hơn. Khách hàng hiện có thể đến trực tiếp hệ thống để mua máy mà không cần chờ đặt hàng trước".

So với thế hệ tiền nhiệm, chu kỳ giá của iPhone 18 Pro Max cho thấy nhiều điểm khác biệt, phản ánh sự thay đổi của thị trường. Năm ngoái, iPhone 17 Pro Max từng tạo nên hiện tượng hiếm thấy khi trở thành mẫu máy duy nhất giữ vững giá bán suốt 6 tháng liên tiếp kể từ ngày lên kệ. Trong bối cảnh nhiều dòng sản phẩm khác cùng thời điểm, ví dụ model siêu mỏng iPhone Air hay phiên bản 17 Pro, nhanh chóng rớt giá thì iPhone 17 Pro Max vẫn duy trì giá bán, một phần cũng nhờ tình trạng khan hiếm linh kiện chip nhớ kéo dài.

Sau gần 2 tháng, giá iPhone 18 Pro Max màu đỏ đã bình ổn Ảnh: Anh Quân

Tuy nhiên, việc iPhone 18 Pro Max giảm nhẹ sau gần hai tháng không đồng nghĩa sản phẩm suy giảm sức hút. Ngược lại, điều này có thể nhờ Apple đã cải thiện năng lực giao hàng và ưu tiên phân bổ lượng hàng lớn cho thị trường Việt Nam ngay từ giai đoạn đầu. Thống kê sơ bộ từ hệ thống bán lẻ cho thấy lượng tiêu thụ iPhone 18 Pro Max trong tháng 10 vẫn tăng hơn 30% so với kết quả của iPhone 17 Pro Max cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, thị trường cũng chứng kiến sự phân hóa rõ nét giữa những phiên bản trong cùng dải sản phẩm. Trái ngược với sức mua áp đảo của bản Pro Max, dòng iPhone 18 Pro lại có dấu hiệu chững lại sau khi giảm giá vài tuần trước. Đại diện Hoàng Hà Mobile nhận định, so với mẫu iPhone 17 Pro cùng giai đoạn sau khi ra mắt, sức mua của iPhone 18 Pro năm nay chậm hơn đôi chút do tâm lý người dùng Việt Nam vẫn có xu hướng dồn ngân sách lên hẳn phiên bản cao cấp nhất để sở hữu màn hình lớn và thời lượng pin tối ưu.

Ở thời điểm mua sắm cuối năm cận kề, động thái giảm giá tại những chuỗi bán lẻ ủy quyền được xem là bước đệm cần thiết nhằm chuẩn bị cho cao điểm. Khi rào cản về tình trạng khan hàng được gỡ bỏ và mức giá bắt đầu có sự cạnh tranh giữa những đơn vị bán lẻ, iPhone 18 Pro Max được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đóng góp phần lớn doanh thu cho thị trường di động cao cấp tại Việt Nam.