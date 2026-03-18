Mẫu iPhone duy nhất giữ vững giá sau 6 tháng mở bán

Kể từ khi Apple mở rộng hệ thống phân phối chính hãng tại Việt Nam vào năm 2020, thị trường di động trong nước đã hình thành "quy luật giá bất thành văn" đối với các thế hệ iPhone. Theo đó, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường bước vào chu kỳ ảm đạm của quý 2 thường niên - giai đoạn thấp điểm của mảng di động, cũng là lúc các mẫu iPhone đã đi được nửa vòng đời và người tiêu dùng mang tâm lý chờ đợi thế hệ mới ra mắt vào tháng 9. Để kích cầu và giải phóng hàng tồn, nhiều đại lý bán lẻ thường chủ động cắt giảm lợi nhuận, tạo ra những đợt giảm giá sâu. Trong quá khứ, các mẫu như iPhone 14 Pro Max hay 15 Pro Max từng ghi nhận mức "bốc hơi" lên tới gần 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc này đang bị phá vỡ bởi thế hệ iPhone 17. Mở bán chính thức từ tháng 9.2025 và nhanh chóng thiết lập kỷ lục với hàng trăm nghìn đơn đặt trước, đến nay, sau 6 tháng có mặt trên thị trường, phiên bản cao cấp nhất là iPhone 17 Pro Max gần như không có sự dịch chuyển về giá.

Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ quy mô lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop hay CellphoneS, mức giá niêm yết của iPhone 17 Pro Max vẫn được neo ở mốc quanh 38 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Tại các đại lý ủy quyền quy mô nhỏ hơn, giá bán có sự điều chỉnh nhưng mức giảm chỉ mang tính chất tượng trưng, dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng - khoản điều chỉnh khiêm tốn so với tổng giá trị của thiết bị.

Lý giải về hiện tượng giữ giá hiếm thấy này, đại diện các đơn vị phân phối cho biết nguyên nhân nằm ở bài toán cung cầu và chính sách từ nhà sản xuất. Hiện tại, lượng hàng cung ứng cho model 17 Pro Max trên toàn thị trường chỉ ở mức vừa phải, lượng máy tồn kho thấp. Do không phải chịu áp lực giải phóng hàng hóa để thu hồi vốn và thanh lý công nợ, đại lý không có động lực để lao vào cuộc đua ưu đãi, giảm giá.

Bên cạnh đó, tác động từ phía Apple cũng là một yếu tố mang tính quyết định. Chia sẻ về vấn đề này, quản lý ngành hàng tại một hệ thống phân phối lớn cho biết năm nay Apple chưa có chương trình chiết khấu cho đối tác phân phối. Đồng thời, thiết bị của hãng có khả năng tăng giá khi nguồn cung hạn chế. "Những biến động về tỷ giá và khan hiếm chip nhớ là một phần nguyên nhân", người này lý giải.

Ngược dòng các năm trước, ngoài hiện tượng giữ giá của iPhone 17 Pro Max, thị trường cũng ghi nhận xu hướng một số dòng iPhone thế hệ cũ đang quay đầu tăng giá, thay vì giảm theo thời gian. Đơn cử, mẫu iPhone 16 Pro Max vẫn được giao dịch quanh mốc 30 triệu đồng, trong khi vào thời điểm tháng 9.2025, thiết bị này từng lùi về khoảng 27 triệu đồng. Hiện tại, Apple đã dừng kinh doanh iPhone 16 Pro Max, do vậy lượng hàng còn trên thị trường là số máy vẫn tồn ở nhà phân phối và không còn khả năng tái xuất sau khi hết hàng.

Dù vậy, khả năng duy trì giá bán không phản ánh bức tranh chung cho toàn bộ dải sản phẩm mới của Apple. Trong khi iPhone 17 Pro Max "bất động" ở mốc 38 triệu, mẫu iPhone Air thiết kế siêu mỏng ra mắt cùng thời điểm với mức giá niêm yết 32 triệu đồng lại đang chịu số phận rớt giá đáng kể.

Ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử, thiết bị đã mất giá gần 10 triệu đồng, chỉ dao động ở mức 23 - 24 triệu đồng. Sự sụt giảm này được giới phân tích xem là hệ quả tất yếu khi sản phẩm định giá quá cao, nhưng lại sở hữu những điểm yếu về thời lượng pin và chất lượng camera, không đáp ứng được thị hiếu cũng như thói quen sử dụng thực dụng của người tiêu dùng tại Việt Nam.