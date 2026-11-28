Nếu bỏ qua iPhone 18 Pro và iPhone Duo với hy vọng tìm kiếm một sản phẩm giá rẻ hơn vào mùa xuân tới, có thể người dùng sẽ phải đợi lâu hơn. Theo thông tin từ Fixed Focus Digital, Apple vẫn chưa bắt đầu sản xuất hàng loạt cho các mẫu iPhone 18 và 18e khi công ty có thể sẽ lùi thời gian sản xuất đến đầu năm mới.

Người dùng có nguy cơ phải chờ bản kế nhiệm iPhone 17 thêm một thời gian ẢNH: K. VĂN

Nguồn tin này cho biết, mặc dù Apple dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt iPhone 18 và 18e vào tháng 10 qua, nhưng kế hoạch này sau đó dời sang cuối tháng 11. Tuy nhiên, với việc tháng 11 sắp kết thúc mà hoạt động sản xuất vẫn chưa bắt đầu, nhiều khả năng xảy ra sự chậm trễ. Việc điều chỉnh thời gian sản xuất sang tháng 1 năm sau cho thấy Apple sẽ có ít thời gian hơn để chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm.

Apple có kịp tung iPhone 18 và 18e vào mùa xuân?

Trong bản tin gần đây, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết iPhone 18 và 18e dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3, cùng thời điểm với bản cập nhật iOS 27.4. Nếu Apple bắt đầu sản xuất vào tháng 1, công ty vẫn còn khoảng tám đến mười tuần để hoàn tất trước khi ra mắt vào tháng 3, giúp công ty giữ đúng lịch trình phát hành.

Tuy nhiên, có khả năng nguồn cung ban đầu sẽ khan hiếm hoặc việc ra mắt có thể bị trì hoãn. Ngoài dòng iPhone 18 giá rẻ, mẫu iPhone Air thế hệ thứ hai cũng đang trong quá trình sản xuất và có thể được sản xuất hàng loạt trong cùng khoảng thời gian nếu Apple hướng đến việc ra mắt vào mùa xuân.

Hiện tại, Apple chưa đưa ra thông báo chính thức nào về việc trì hoãn sản xuất, vì vậy người dùng vẫn chỉ nên xem các thông tin trên dưới dạng tin đồn. Năm nay, Apple đã áp dụng một chiến lược khác trong việc ra mắt iPhone, khi các mẫu Pro cao cấp được giới thiệu vào tháng 9, trong khi các mẫu tiêu chuẩn bị trì hoãn đến nửa đầu năm 2027. Bất kỳ sự chậm trễ nào nữa có thể khiến người tiêu dùng phải chờ đợi lâu hơn.

Nhìn chung, nếu đang chờ đợi iPhone 18 và 18e, việc ra mắt vào tháng 3.2027 vẫn có vẻ khả thi, mặc dù có thể sẽ gặp tình trạng khan hàng ban đầu.