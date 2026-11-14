5 smartphone mạnh nhất năm 2026, iPhone 18 Pro Max áp đảo các đối thủ

Năm 2026 chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất smartphone hàng đầu, trong đó Apple dẫn đầu nhờ A20 Pro, được coi là chip điện thoại nhanh nhất hiện nay. Trong khi đó, Qualcomm cũng không kém cạnh với chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Khi thử nghiệm hiệu năng, A20 Pro trong iPhone 18 Pro Max đạt 4.735 điểm đơn nhân và 12.545 điểm đa nhân trong bài kiểm tra Geekbench 7, vượt qua Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 với 4.155 điểm đơn nhân và 12.455 điểm đa nhân. Tuy nhiên, hiệu năng smartphone không chỉ được đánh giá qua điểm số benchmark mà còn phụ thuộc vào khả năng duy trì hiệu suất trong suốt một ngày sử dụng, dung lượng bộ nhớ, tốc độ sạc pin và chất lượng camera.

iPhone 18 Pro Max

Chiếc smartphone này được trang bị chip A20 Pro mới, con chip sản xuất trên tiến trình 2nm. Chip này bao gồm CPU 6 lõi với 2 lõi siêu mạnh và 4 lõi tiết kiệm năng lượng, cùng GPU 7 lõi nhanh hơn 40% so với A19 Pro trong iPhone 17 Pro. Kết quả bài kiểm tra Geekbench 7 cho thấy máy đạt 4.735 điểm đơn lõi và 12.545 điểm đa lõi, cao nhất trong số các điện thoại ra mắt năm nay.

A20 Pro giúp iPhone 18 Pro Max vượt trội so với các đối thủ ẢNH: K. VĂN

Màn hình OLED 6,9 inch cho độ phân giải 2.868 x 1.320 và mật độ điểm ảnh 460 ppi, hỗ trợ công nghệ ProMotion và độ sáng lên đến 3.000 nit ngoài trời. Thời lượng pin lên đến 45 giờ phát video và 30 giờ sử dụng thông thường. Sau một ngày sử dụng, máy vẫn còn khoảng 12% pin. Hệ thống camera ba ống kính 48 MP cho chất lượng chụp ảnh tốt nhất, nhưng ứng dụng Camera Control chưa hỗ trợ điều chỉnh khẩu độ mới.

Xiaomi 18 Pro Max

Xiaomi 18 Pro Max là chiếc smartphone đầu tiên trang bị chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, với xung nhịp 5,01 GHz và GPU Adreno 850. Bài kiểm tra hiệu năng cho thấy máy đạt điểm cao hơn khoảng 26% so với Galaxy S26 Ultra trong bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme. Màn hình AMOLED LTPO 6,9 inch có độ sáng 4.000 nit và tính năng màn hình riêng tư giúp bảo vệ nội dung nhạy cảm.

Xiaomi 18 Pro Max vẫn chưa 'xuất ngoại' khỏi thị trường Trung Quốc ẢNH: XIAOMI

Hệ thống camera ba ống kính với hai camera 200 MP và một camera siêu rộng 50 MP cho phép quay video 8K. Pin silicon-carbon 8.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W và hiện chỉ được bán tại Trung Quốc với giá khoảng 1.045 USD.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Ra mắt vào tháng 2, Galaxy S26 Ultra trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 với RAM 12 GB hoặc 16 GB. Kết quả thử nghiệm cho thấy máy đạt 3.685 điểm đơn nhân và 11.198 điểm đa nhân trong Geekbench 6. Hệ thống camera bốn ống kính với cảm biến chính 200 MP, cùng các camera tele 10 MP và 50 MP cho khả năng zoom ấn tượng.

Galaxy S26 Ultra vẫn là một trong những sản phẩm mạnh mẽ trên thế giới Android ẢNH: KHƯƠNG NHA

Màn hình LTPO AMOLED trên Galaxy S26 Ultra có tần số quét từ 1 Hz đến 120 Hz và độ sáng tối đa 2.600 nit. Viên pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 60W và sạc không dây 25W. Tuy nhiên, dung lượng pin của sản phẩm thấp hơn so với các điện thoại cao cấp từ Trung Quốc trong danh sách này.

OPPO Find X10 Pro Max

Chiếc smartphone này gây ấn tượng với chip MediaTek Dimensity 9600 Pro 2nm và RAM 12 GB. Mặc dù điểm số Geekbench thấp hơn so với Snapdragon Extreme, nhưng máy vẫn xử lý tốt các tác vụ hằng ngày.

OPPO Find X10 Pro Max nổi bật với ba camera 200 MP ở mặt sau ẢNH: KHƯƠNG NHA

Điểm nổi bật của OPPO Find X10 Pro Max là ba cảm biến 200 MP ở mặt sau, cho phép chụp ảnh ban ngày và chế độ chân dung xuất sắc. Màn hình AMOLED LTPO 6,8 inch với độ phân giải 1,5K và tần số quét 144 Hz cùng pin 8.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W cũng là những điểm cộng lớn.

Google Pixel 11 Pro XL

Mặc dù sở hữu chip Tensor G6 yếu hơn so với các đối thủ, Pixel 11 Pro XL vẫn xứng đáng có mặt trong danh sách này nhờ vào khả năng xử lý hình ảnh vượt trội. Camera chính 50 MP và các ống kính phụ 48 MP cho chất lượng ảnh tốt nhất trên điện thoại Android.

Bên cạnh đó, màn hình Super Actua 6,8 inch với độ sáng tối đa 3.600 nit và pin dung lượng 5.115 mAh cũng là những điểm mạnh của sản phẩm này.