Theo thông tin rò rỉ mới nhất, Apple có thể đang chuẩn bị cho một nâng cấp lớn về camera cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt, với tên gọi dự kiến iPhone 20 Pro. Cụ thể, sản phẩm có thể sẽ được trang bị camera chính lên tới 200 MP. Ngoài ra, Apple cũng đang thử nghiệm một màn hình cong ở cả bốn cạnh trên sản phẩm.

Apple sẽ tiến thẳng từ camera 48 MP trên iPhone 18 Pro để chuyển sang 200 MP cho mẫu iPhone 20 Pro vào năm sau? ẢNH: K. VĂN

Thông tin về camera 200 MP được tiết lộ bởi YouTuber Sam Kohl, cho biết rằng công nghệ LOFIC có thể được sử dụng để giúp cảm biến ghi lại nhiều chi tiết hơn trong các khu vực sáng và tối của cùng một bức ảnh. Tính năng này giúp cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện ánh sáng mạnh hoặc bóng tối sâu. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tin đồn và Apple chưa công bố bất kỳ thông tin nào về camera.

Ngoài ra, Apple cũng được cho là đang phát triển một cảm biến chính mới. Các báo cáo chỉ ra rằng cảm biến này có thể lớn hơn và đi kèm với một bộ xử lý tín hiệu hình ảnh mới, nhưng kích thước cũng như nhà sản xuất của cảm biến vẫn chưa được tiết lộ.

iPhone 20 Pro không chỉ gây chú ý ở camera 200 MP

Một chi tiết khác trên iPhone 20 Pro được rò rỉ trong nhiều tháng qua chính là việc máy sẽ sở hữu mặt kính cong ở cả bốn cạnh. Theo đó, Apple được cho là đang thử nghiệm bốn thiết kế khác nhau, trong đó hai thiết kế sử dụng kính cong và hai thiết kế giữ màn hình phẳng như một lựa chọn dự phòng.

Thiết kế cong có thể có viền rất mỏng, chỉ khoảng 1 mm, từ đó tạo cảm giác màn hình lớn hơn khi nhìn từ phía trước. Các báo cáo cho biết, Apple đã làm việc trên thiết kế này trong khoảng ba năm và nó có thể vẫn thay đổi trước khi ra mắt.

Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là có thể giữ lại tính năng Dynamic Island, mặc dù công ty có thể thu nhỏ kích thước này lại. Lý do khiến Dynamic Island chưa biến mất là vì camera dưới màn hình dường như chưa sẵn sàng cho dòng iPhone chính. Ngoài ra, còn có những tin đồn về nút bấm vật lý và chip A21 Pro mới, mặc dù những thông tin này cũng chưa được xác nhận.

Lưu ý, mặc dù camera 200 MP nghe có vẻ là một thay đổi lớn trên iPhone 20 Pro, nhưng cảm biến và khả năng xử lý hình ảnh quan trọng hơn nhiều so với số lượng pixel. Trong khi đó, thiết kế kính cong có thể là sự thay đổi rõ rệt hơn và nếu nó không gây ra vấn đề về cảm ứng, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm hứa hẹn mang đến một diện mạo hoàn toàn mới.