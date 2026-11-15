Xuất hiện video iPhone 20 Pro để lộ thiết kế kính cong bốn cạnh

Apple được cho là đang thực hiện hai bước quan trọng cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt. Đầu tiên, hãng sẽ bỏ qua tên gọi iPhone 19 để chuyển sang iPhone 20. Thứ hai, Apple dự kiến sẽ mang trở lại thiết kế màn hình cong, một xu hướng mà hầu hết các nhà sản xuất Android đã từ bỏ.

Màn hình cong đang quay trở lại với thế giới smartphone? ẢNH: Yogesh Brar

Các rò rỉ gần đây đã hé lộ hình ảnh về loạt sản phẩm Pro của dòng iPhone 20, cho thấy chúng sẽ có thiết kế nâng cấp đáng kể, tập trung vào chất liệu kính cho cả mặt trước và mặt sau. Kính sẽ được uốn cong xuống các cạnh, che đi phần khung kim loại ở giữa.

Để có cái nhìn rõ hơn về thiết kế iPhone 20 Pro, chuyên gia rò rỉ Ice Universe đã đăng tải một video về mẫu kính bảo vệ "3D cong bốn cạnh", cho thấy các cạnh uốn cong xuống phía khung máy ở cả bốn phía, với các góc được bo tròn và lỗ khoét cho Face ID, cùng camera trước có vẻ nhỏ hơn.

Màn hình cong giúp tăng kích thước màn hình iPhone 20 Pro

Theo thông tin nội bộ, các phiên bản kế nhiệm của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được cho là có tên mã lần lượt là V73 và V74. Apple thường hoàn thiện thiết kế iPhone mới một năm trước khi ra mắt, vì vậy việc mẫu kính bảo vệ xuất hiện sớm không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo rằng thiết kế này sẽ được chọn, vì những trục trặc trong giai đoạn thử nghiệm có thể buộc Apple phải thay đổi hướng đi.

iPhone 20 Pro có thể sẽ loại bỏ màn hình phẳng của phiên bản tiền nhiệm ẢNH: Ice Universe

Thiết kế cong đối xứng ở cả bốn cạnh được cho là sẽ tạo ra trải nghiệm xem đắm chìm hơn và mang lại vẻ ngoài không viền cho các phiên bản năm 2027. Thiết kế này có thể được bổ sung bởi tấm nền OLED do Samsung sản xuất, hứa hẹn sẽ sáng hơn và mỏng hơn. Các mẫu năm 2027 cũng có thể đánh dấu lần tăng kích thước màn hình đầu tiên kể từ năm 2024, với iPhone 20 Pro tăng từ 6,27 inch lên 6,41 inch và iPhone 20 Pro Max mở rộng từ 6,86 inch lên 6,96 inch.

Được biết, mặc dù màn hình cong từng là xu hướng thịnh hành trong thế giới Android, nhưng nó cũng mang lại nhiều phiền toái cho người dùng, như thao tác chạm nhầm và ánh sáng chói gây mất tập trung. Đây là lý do khiến hầu hết các công ty Android từ bỏ xu hướng này vào khoảng năm 2020. Vì vậy, nếu Apple đưa thiết kế này trở lại và tạo tiếng vang cho iPhone 20 Pro, đây tiếp tục là một thành công lớn cho công ty.