    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    iPhone 20 chưa ra mắt đã khiến các hãng Android 'đứng ngồi không yên'

    Kiến Văn
    Kiến Văn

    Mặc dù Apple chưa công bố iPhone 20, những thông tin rò rỉ đã làm dấy lên lo ngại các hãng Android tiếp tục chạy theo thiết kế.

    Cụ thể, chuyên gia rò rỉ nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo, Digital Chat Station (DCS), vừa đăng tải báo cáo cho biết một số nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc đang xem xét hai cải tiến cho điện thoại sắp tới: màn hình cong bốn cạnh và camera 200 MP với khẩu độ thay đổi. Mục đích chính của thiết kế mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với iPhone 20 mà Apple dự kiến ra mắt vào mùa thu năm sau.

    iPhone 20 chưa ra mắt đã khiến các hãng Android đứng ngồi không yên - Ảnh 1.

    Một ý tưởng iPhone 20 được đăng tải bởi 9to5Mac

    ẢNH: 9TO5MAC

    DCS chỉ ra rằng, iPhone 20 sẽ là sản phẩm kỷ niệm 20 năm kể từ khi cố CEO Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên. Mặc dù người dùng không thể kỳ vọng vào một cuộc cách mạng đối với iPhone 20 giống như năm 2007, Apple chắc chắn sẽ đầu tư mạnh mẽ vào sản phẩm này.

    iPhone 20 có thể định hình xu hướng smartphone

    Hiện tại, tác động của Apple đối với ngành công nghiệp điện thoại là điều không thể phủ nhận. Dù có nhiều tranh cãi về việc Android đã đi trước trong một số tính năng, nhà sản xuất iPhone vẫn nổi bật trong việc phổ biến các thiết kế và tính năng mới. Đây là lý do tại sao nhiều điện thoại Android hiện nay có xu hướng giống iPhone.

    Về thiết kế màn hình cong bốn cạnh, nhiều chuyên gia rò rỉ đều cho biết đây là kiểu dáng mà iPhone 20 sẽ được áp dụng. Mặc dù vậy, một số người dùng lại không mấy hào hứng với kiểu thiết kế này do trải nghiệm thực tế không tốt, như việc vô tình chạm vào các cạnh hay khó khăn trong việc dán bảo vệ màn hình.

    Ngoài ra, DCS cũng dự đoán các nhà sản xuất Android sẽ trang bị khẩu độ thay đổi cho điện thoại của họ trong tương lai, giống như những gì iPhone 18 Pro mang lại. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là tính năng chỉ thực sự hữu ích cho các dòng máy ảnh chuyên dụng, không phải trên điện thoại do cảm biến nhỏ.

    Cuối cùng, các nhà sản xuất Android nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sao chép các tính năng từ Apple. Lấy cảm hứng là điều tốt, nhưng cạnh tranh lành mạnh và phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng mới là điều quan trọng. 

    Tin liên quan

    Hé lộ hai thay đổi đáng chú ý trên iPhone 20 Pro

    Hé lộ hai thay đổi đáng chú ý trên iPhone 20 Pro

    Thông tin rò rỉ mới hé lộ màn hình iPhone 20 Pro có thể lớn hơn, đồng thời thay đổi cách bố trí camera trước.

    Khám phá thêm chủ đề

    iPhone 20 điện thoại Android màn hình cong khẩu độ thay đổi điện thoại cao cấp

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận