Thiết kế trong mơ của iPhone 20 đang gặp trở ngại?

Ngay sau khi iPhone 18 Pro ra mắt, những tin đồn về chiếc iPhone 20 đặc biệt với thiết kế màn hình tràn viền mà Apple dự kiến giới thiệu vào năm sau đã bắt đầu xuất hiện. Màn hình cong bốn cạnh được xem là bước khởi đầu cho thiết kế tiên tiến hơn của iPhone trong tương lai, nhưng việc hiện thực hóa công nghệ này dường như phải phụ thuộc vào Samsung.

Ý tưởng iPhone màn hình cong bốn cạnh được Instant Digital đăng trên Weibo ẢNH: Instant Digital/WEIBO

Để hiện thực hóa tham vọng, Apple được cho là đang phát triển một loại màn hình OLED hoàn toàn mới có khả năng uốn cong quanh thân điện thoại. Tuy nhiên, công nghệ này không phải do Apple phát triển, mà là sản phẩm của Samsung.

Cụ thể, nguồn rò rỉ nổi tiếng Instant Digital trên Weibo cho biết, Apple đang chờ Samsung hoàn thiện màn hình có thể uốn cong gần như theo chiều dọc quanh các góc của điện thoại, biến các cạnh bên thành một phần của màn hình. Khác với các màn hình cong hiện tại, công nghệ này sẽ cho phép tạo ra một tấm nền phẳng, uốn cong gần 90° ở cả bốn cạnh. Samsung gọi đây là "màn hình bao phủ toàn diện".

Thách thức Samsung cần vượt qua để tạo iPhone 20 'tràn viền'

Mặc dù nghe rất hấp dẫn, nhưng Apple vẫn phải phụ thuộc vào những tiến bộ công nghệ mà Samsung đạt được. Hiện tại, Samsung đang đối mặt với một số thách thức lớn, bao gồm hiện tượng méo hình quang học và sự thay đổi màu sắc ở các góc vốn rất quan trọng cho chất lượng hình ảnh của smartphone hiện đại. Hơn nữa, Samsung cũng cần tìm cách duy trì lớp bảo vệ của tấm nền OLED khi bị uốn cong ở các góc cực độ.

Một vấn đề quan trọng khác là khả năng kết nối của thiết bị toàn màn hình, bởi việc loại bỏ khung viền thông thường có thể ảnh hưởng đến vị trí hiện tại của ăng-ten.

Ngoài ra, kể từ khi tin đồn về iPhone 20 không viền xuất hiện, người hâm mộ Apple đã rất tò mò về thiết kế này. Một số người dùng bày tỏ lo ngại về chất lượng camera selfie và những thay đổi tiềm năng đối với giao diện Dynamic Island, trong khi những người khác lại tỏ ra hoài nghi về những thay đổi mới.

Cuối cùng, việc sử dụng màn hình cong cũng đặt ra nhiều lo ngại về độ bền. Nhiều người dùng cho rằng màn hình cong có thể gây ra những thao tác chạm vô tình và không có sự bảo vệ khi điện thoại bị rơi. Kết quả là, việc đầu tư vào một chiếc iPhone màn hình cong không hề đơn giản, ít nhất với các mẫu thế hệ đầu tiên.