iPhone Air tăng trưởng bất ngờ, gây áp lực lên Samsung

Hiện vẫn chưa có dữ liệu bán hàng chính thức về lượng người dùng iPhone 16 và 17, nhưng báo cáo từ Ookla đã chỉ ra một số điểm khác biệt quan trọng giữa lượng người dùng của iPhone Air và iPhone 16 Plus.

iPhone Air không phải là một sản phẩm gây tiếng vang lớn trên toàn cầu nhưng rõ ràng cũng không phải là một thất bại

Theo báo cáo, iPhone Air đã thành công gấp đôi so với iPhone 16 Plus trong quý 4/2025, đặc biệt tại các thị trường như Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi lại có lượng người dùng thấp hơn ở Đài Loan, Malaysia và Ba Lan.

Mặc dù số liệu từ Speedtest không thể hoàn toàn phản ánh doanh số bán hàng thực tế, sự gia tăng thị phần từ 2,9% lên 6,8% của iPhone Air trong ba tháng cuối năm ngoái cho thấy thiết bị này đang được ưa chuộng hơn so với iPhone 16 Plus.

iPhone Air nổi lên như lựa chọn mới

Apple dường như đặt kỳ vọng nhiều vào iPhone Air, sản phẩm được quảng bá là "bước đột phá trong ngành công nghệ". Trong khi nhiều báo cáo cho thấy iPhone Air không đạt doanh số như kỳ vọng, Apple được cho là có thể sớm ra mắt iPhone Air thế hệ thứ hai nhằm giảm bớt sự phổ biến của các mẫu iPhone Pro.

Điều thú vị, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn lại không đạt được thành công như mong đợi, mặc dù sản phẩm này có thể trở thành thiết bị di động bán chạy nhất thế giới trong năm nay. Phiên bản iPhone 17 Pro giảm thị phần so với iPhone 16 Pro, trong khi iPhone 17 Pro Max vẫn giữ được thị phần ổn định.

Dữ liệu từ Speedtest cho thấy iPhone Air vượt trội hơn hẳn Galaxy S25 Edge, với tỷ lệ khoảng 3/1 tại Mỹ và thậm chí còn cao hơn ở châu Âu. Mặc dù chưa thể khẳng định rằng Apple đã tìm ra "sản phẩm đột phá tiếp theo", rõ ràng iPhone Air đã đủ thành công để xứng đáng có một phiên bản kế nhiệm.

Trong khi đó, khả năng Samsung mở rộng dòng Galaxy S26 với một phiên bản siêu mỏng hoặc ra mắt Galaxy S27 Edge vào năm tới đang ngày càng thấp.