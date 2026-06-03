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Công nghệ Thủ thuật

iPhone có âm thanh bật nguồn như PC không phải ai cũng biết

Kiến Văn
Kiến Văn
03/06/2026 08:56 GMT+7

Âm thanh khởi động và tắt máy tính cá nhân đã trở thành biểu tượng không thể thiếu, nhưng đó là điều khá lạ lẫm với người dùng iPhone.

Mặc dù những chiếc smartphone và tablet Android đời đầu có âm thanh khởi động riêng, nhưng hầu hết các mẫu mới hơn lại thiếu tính năng này. Đặc biệt, Apple chưa bao giờ trang bị âm thanh khởi động cho iPhone hay iPad.

iPhone có âm thanh bật nguồn như PC không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Âm thanh khi khởi động sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng iPhone

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITALTRENDS

Tuy nhiên, một điều thú vị không phải người dùng iPhone nào cũng biết, thậm chí cả những người dùng lâu năm, chính là việc iPhone vẫn có khả năng phát âm thanh khi khởi động. Vấn đề là Apple đã tắt tính năng này theo mặc định, vì vậy người dùng sẽ cần phải kích hoạt nó nếu muốn sử dụng.

Một điều quan trọng người dùng cần nắm rõ là tính năng phát âm thanh khởi động trên iPhone được Apple thiết kế chủ yếu như một công cụ hỗ trợ nghe nhìn. Tuy nhiên, âm thanh khởi động không chỉ mang lại cảm giác hoài niệm mà còn tích hợp phản hồi xúc giác, tạo ra sự đồng bộ hoàn hảo giữa âm thanh và độ rung.

Cách bật âm thanh khởi động trên iPhone

Để bật âm thanh khởi động trên iPhone, người dùng chỉ cần thực hiện các bước sau:

  • Mở ứng dụng Cài đặt
  • Truy cập vào mục Trợ năng > Nghe > Âm thanh & Hình ảnh
  • Bật công tắc trước mục Âm thanh khi bật & tắt nguồn

Tuy nhiên, tính năng này chỉ khả dụng trên iOS, trong khi người dùng iPadOS vẫn chưa được hỗ trợ. Điều đó khiến nhiều người dùng iPad bỏ lỡ trải nghiệm thú vị này. Hy vọng rằng Apple sẽ sớm đưa tính năng này vào iPadOS trong các bản cập nhật tới.

Cần lưu ý rằng khi âm thanh khởi động được bật, nó sẽ phát ở âm lượng tối đa, bất kể cài đặt âm lượng hiện tại của iPhone là bao nhiêu. Tính năng này sẽ hoạt động ngay cả khi điện thoại đang ở chế độ im lặng hoặc trong phiên tập trung.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể tận hưởng âm thanh dễ chịu mỗi khi bật và tắt iPhone. Với phản hồi xúc giác đi kèm, tính năng này thực sự là một phiên bản hiện đại hóa của tiếng chuông khởi động kinh điển trên máy Mac. Dù không phải ai cũng thích âm thanh khởi động, nhưng với nhiều người, đó là một trải nghiệm rất đáng để thử.

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