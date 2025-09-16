iPadOS 26 trình làng khiến iPad giống máy tính hơn

Apple vừa chính thức phát hành iPadOS 26, một bản cập nhật lớn mà người dùng iPad đã chờ đợi từ lâu. Không chỉ mang đến giao diện mới, phiên bản này còn thay đổi hoàn toàn cách thức đa nhiệm trên iPad, biến thiết bị này thành một chiếc máy tính thực thụ.

Ngôn ngữ giao diện Liquid Glass hoàn toàn mới trên iPadOS 26 ẢNH: APPLE

iPadOS 26 giới thiệu giao diện mới mang tên Liquid Glass với hiệu ứng trong suốt và phản chiếu, tạo cảm giác hiện đại và đồng bộ với các sản phẩm Mac. Người dùng giờ đây có thể tùy chỉnh màn hình khóa với hình nền 3D, phông chữ và tiện ích, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa hơn bao giờ hết. Biểu tượng ứng dụng và nút điều khiển cũng được làm mới, phù hợp với giao diện mới.

Nhiều cải tiến cho iPad

Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất là hệ thống đa nhiệm, giúp iPad trở nên giống với máy tính hơn. Chế độ Split View và Slide Over đã được thay thế bằng một hệ thống cửa sổ linh hoạt, cho phép người dùng tự do thay đổi kích thước và sắp xếp các ứng dụng trên màn hình. Các cửa sổ ứng dụng giờ đây có các nút điều khiển được cập nhật giúp quản lý bố cục dễ dàng hơn.

iPadOS 26 cũng mang đến nhiều ứng dụng mới và cải tiến. Người dùng giờ đây có thể thực hiện và nhận cuộc gọi trực tiếp qua ứng dụng điện thoại và ứng dụng Journal đã có mặt trên iPad cho phép người dùng tận dụng màn hình lớn hơn. Ứng dụng Games giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp trò chơi, trong khi ứng dụng Preview cho phép xem và đánh dấu PDF một cách hiệu quả.

iPadOS 26 cuối cùng cũng có ứng dụng Preview giống như trên Mac ẢNH: APPLE

Bản cập nhật này cũng giới thiệu công cụ Reed Pen mới cho các nghệ sĩ và nhà thư pháp, cùng với tính năng Smart Script giúp chỉnh sửa chữ viết tay dễ dàng hơn.

Để sử dụng iPadOS 26, người dùng cần thiết bị hỗ trợ Neural Engine, có nghĩa là một số mẫu iPad cũ sẽ không nhận được bản cập nhật này. Các mẫu iPad hỗ trợ iPadOS 26 bao gồm iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 3 trở lên), iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 1 trở lên), iPad Air (M3), iPad Air (M2), iPad Air (thế hệ thứ 3 trở lên), iPad (A16), iPad (thế hệ thứ 8 trở lên), iPad mini (A17 Pro), và iPad mini (thế hệ thứ 5 trở lên).

Với những cải tiến mạnh mẽ, Apple đang cho thấy sự nghiêm túc trong việc biến iPad thành một công cụ làm việc thực thụ nhằm cạnh tranh với các máy tính xách tay. Thông qua những cải tiến về đa nhiệm, giao diện và ứng dụng không chỉ làm cho iPad trở nên mạnh mẽ hơn mà còn giúp người dùng dễ dàng hoàn thành công việc. Đây có thể là bản cập nhật quyết định giúp người dùng rời xa máy tính xách tay, đặc biệt là trong những chuyến đi.