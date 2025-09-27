iPhone có thể là một chuyên gia giặt ủi thực thụ

Tình trạng những chiếc áo len yêu thích bị co rút hay áo sơ mi đắt tiền bị phai màu do đọc sai hướng dẫn trên nhãn giặt ủi sắp có thể chấm dứt. Một tính năng thông minh nhưng ít được biết đến trên iPhone đang sẵn sàng trở thành vị cứu tinh cho tủ đồ của bạn.

Tra cứu nhãn giặt ủi trực quan ngay trên iPhone ẢNH: PHONG ĐỖ

Bạn có thể tận dụng chiếc iPhone như một chuyên gia giặt ủi

Hầu hết người dùng đều từng trải qua cảm giác bối rối khi cố gắng giải mã 'ma trận' các biểu tượng trên mác quần áo. Vòng tròn, hình vuông, dấu chấm, đường lượn sóng - chúng có ý nghĩa gì và làm thế nào để giặt sấy cho đúng cách?

Tuy nhiên, giải pháp cho vấn đề này có thể đang nằm ngay trong túi của bạn. Apple đã tích hợp một công cụ mạnh mẽ có tên 'Visual Look Up' vào hệ điều hành iOS. Đây là một phần của hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận dạng và cung cấp thông tin chi tiết về các đối tượng trong ảnh, trong đó có cả các ký hiệu giặt ủi phức tạp.

Cách thức hoạt động rất đơn giản. Người dùng chỉ cần dùng ứng dụng Camera mặc định chụp một bức ảnh rõ nét của chiếc nhãn quần áo. Sau đó, mở bức ảnh trong ứng dụng Ảnh (Photos) và nhấn vào biểu tượng thông tin (chữ 'i') ở phía dưới.

iPhone có khả năng đọc hiểu các nhãn giặt ủi một cách nhanh chóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu iPhone nhận dạng được các ký hiệu, biểu tượng chữ 'i' sẽ tự động biến đổi thành hình máy giặt đi kèm các ngôi sao lấp lánh. Khi đó, một tùy chọn có tên 'Look Up Laundry Care' sẽ xuất hiện. Chỉ cần một cú chạm, toàn bộ ý nghĩa của các ký hiệu sẽ được diễn giải bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu - từ nhiệt độ nước phù hợp, chế độ sấy khô cho đến cách thức ủi an toàn.

Tính năng này không chỉ giúp người dùng bảo vệ những bộ trang phục đắt tiền mà còn tiết kiệm thời gian và tránh được những sai lầm đáng tiếc. Để tiện lợi hơn, người dùng còn có thể tạo một album ảnh riêng để lưu trữ nhãn giặt ủi của những món đồ cần chăm sóc đặc biệt, giúp việc tra cứu trong tương lai trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết.