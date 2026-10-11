iPhone Duo đối mặt loạt đối thủ Android có pin lớn, camera tốt hơn

Khác với mọi năm, sự chú ý của cộng đồng công nghệ phần lớn đổ dồn về iPhone Duo thay vì loạt iPhone Pro. Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ chính thức lên kệ vào ngày 23.10. Trong khi người hâm mộ iPhone chờ đợi điện thoại gập đầu tiên, các đối thủ của công ty đã theo dõi và chuẩn bị cho sự ra mắt này từ lâu.

iPhone Duo sẽ gặp nhiều đối thủ đáng gờm trên thị trường điện thoại gập ẢNH: REUTERS

Trước khi iPhone Duo xuất hiện, thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm tương tự đến từ những thương hiệu như Samsung, Xiaomi, OPPO hay Motorola. Hầu hết các hãng này đều đã cho ra mắt các thiết bị gập có thiết kế giống iPhone Duo, nhưng liệu điều đó có đủ sức cạnh tranh với Apple?

Những sản phẩm sẵn sàng 'quyết chiến' với iPhone Duo

Đầu tiên, Galaxy Z Fold8 được xem là đối thủ chính của iPhone Duo. Mẫu Galaxy Z Fold mới nhất đã chuyển sang thiết kế kiểu "hộ chiếu" rộng hơn, với màn hình 7,6 inch và 5,5 inch. Chiếc smartphone này đã được trang Engadget chấm số điểm 8,9/10, với nhận định đây là thiết bị tốt hơn để xem phim và chương trình truyền hình so với Galaxy Z Fold8 Ultra. Giá khởi điểm của Galaxy Z Fold8 là 46,99 triệu đồng, nhưng được áp nhiều ưu đãi khiến giá thực tế có thể dưới 39 triệu đồng.

Galaxy Z Fold8 đã có mặt trên thị trường Việt một thời gian ẢNH: KHƯƠNG NHA

Xiaomi là cái tên tiếp theo, đặc biệt sau khi công ty vừa ra mắt Xiaomi 18 Fold. Sản phẩm này có màn hình bên trong 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch, tạo hình dạng giống như hộ chiếu. Tuy nhiên, Xiaomi 18 Fold nhẹ hơn, chỉ nặng 219 gram so với 254 gram của iPhone Duo. Đặc biệt, Xiaomi 18 Fold còn trang bị hệ thống camera với ba ống kính ở mặt sau, điều mà người dùng iPhone Duo sẽ không có. Giá khởi điểm của Xiaomi 18 Fold là 10.999 nhân dân tệ (khoảng 42,5 triệu đồng), nhưng hiện chỉ được bán tại Trung Quốc.

OPPO cũng không đứng ngoài cuộc với sản phẩm Find N6. Sản phẩm có thiết kế gập truyền thống, nhưng nổi bật với độ mỏng chỉ 8,93 mm khi gập lại. OPPO trang bị viên pin 6.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 80W, cùng giá khởi điểm 9.999 nhân dân tệ (khoảng 38,64 triệu đồng). Tại Việt Nam, điện thoại này có giá 64,99 triệu đồng, tương đương với iPhone Duo.

Cuối cùng, Motorola Razr Fold là một lựa chọn khác cho người tiêu dùng, với màn hình ngoài 6,6 inch và màn hình trong 8,1 inch, cùng độ sáng tối đa lên đến 6.000 nit. Motorola Razr Fold đi kèm pin 6.000 mAh, sạc nhanh 80W và hệ thống ba camera, với giá khởi điểm 49,99 triệu đồng, thậm chí giảm xuống dưới 38 triệu đồng trong các chương trình ưu đãi.

Dĩ nhiên, iPhone Duo vẫn có sức hút riêng. Nhiều tính năng nổi bật của sản phẩm này đến từ phần mềm, đặc biệt khi iOS 27 được tối ưu hóa cho thiết kế màn hình gập nhằm mang đến trải nghiệm người dùng thú vị khi chuyển đổi giữa các màn hình.