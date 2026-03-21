Công nghệ Sản phẩm

iPhone gập có thể chậm trễ như iPhone X?

Kiến Văn
21/03/2026 08:17 GMT+7

iPhone gập đang trở thành một trong những sản phẩm được mong đợi nhất ra mắt mùa thu năm nay, nhưng một tin xấu có thể xảy ra.

Theo MacRumors, iPhone gập sẽ không được phát hành cùng lúc với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max như các báo cáo ban đầu, mặc dù cả ba thiết bị dự kiến sẽ cùng được giới thiệu tại sự kiện tháng 9. Thay vào đó, iPhone gập có thể chỉ được bán ra thị trường vào tháng 12.2026.

iPhone gập có thể bị trì hoãn phát hành khi đến tay người tiêu dùng

Lịch sử của Apple cho thấy đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình huống tương tự. Vào năm 2017, iPhone 8 và 8 Plus đã được phát hành vào tháng 9, trong khi người dùng muốn sở hữu iPhone X sẽ phải chờ đến tháng 11 do nhu cầu cao trong những tuần đầu tiên.

Apple muốn iPhone gập trở nên hấp dẫn nhất

Được biết, iPhone gập hứa hẹn sẽ giúp cách mạng hóa thị trường smartphone nhờ vào thiết kế độc đáo và khác biệt. Việc phát triển iPhone gập sẽ là một thách thức lớn đối với Apple khi sản phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành chiếc điện thoại màn hình gập bán chạy nhất trong năm. Sản xuất các thiết bị gập được cho là phức tạp hơn, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên Apple tham gia vào phân khúc này. Do đó, việc công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị cho việc mở bán sản phẩm nhằm đảm bảo những điều tốt nhất là điều dễ hiểu.

Trong khi nhiều tin đồn cho rằng mức giá của iPhone gập đầu tiên sẽ rất cao, lên tới 2.300 USD để trở thành chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay, tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy Apple đang nhắm đến mức giá khởi điểm khoảng 2.000 USD, con số thấp hơn nhiều nhằm có thể thu hút khách hàng đến với dòng sản phẩm mới mẻ của hãng.

Các tin đồn trước đó cho biết iPhone 18 có thể được phát hành muộn hơn, nhiều khả năng rơi vào khoảng tháng 3.2027. Ngoài iPhone 18 còn có các cái tên khác như iPhone 18e và iPhone Air 2. Sự xuất hiện của iPhone Air 2 cho thấy Apple vẫn chưa từ bỏ phân khúc smartphone siêu mỏng, vốn được cho là không thành công sau sự xuất hiện của iPhone Air thế hệ đầu tiên.

