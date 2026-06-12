iPhone SE 3 liệu còn đáng mua dù có iOS 27?

Ra mắt vào năm 2022, iPhone SE 3 (thế hệ thứ 3) là sản phẩm cuối cùng của dòng iPhone SE trước khi Apple quyết định ngừng sản xuất vào đầu năm 2025. Nhằm thay thế cho dòng sản phẩm này, Apple đã giới thiệu các mẫu iPhone "e" hoàn toàn mới, bắt đầu với iPhone 16e.

iPhone SE 3 sở hữu thiết kế tương tự như các mẫu iPhone trước đó, với màn hình LCD 4,7 inch, Touch ID tích hợp trên nút Home, modem 5G và chip A15 Bionic - cùng loại chip có trên iPhone 13. Tuy nhiên, sau 4 năm, câu hỏi đặt ra là liệu chiếc iPhone này còn đáng để mua hay không, đặc biệt khi sản phẩm có giá chỉ khoảng chưa đến 5 triệu đồng.

Nếu tìm mua iPhone giá rẻ chạy iOS 27, người dùng được khuyến cáo nên tránh xa iPhone SE 3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Theo BGR, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng người, nhưng phần lớn đều khuyến cáo người dùng nên tránh xa iPhone SE 3. Mặc dù ở thời điểm ra mắt, iPhone SE 3 được đánh giá cao ở khả năng xử lý tốt các tác vụ cơ bản như mạng xã hội, chơi game và thời lượng pin ấn tượng. Mặc dù camera chính giống với phiên bản 2020, nhưng nhìn chung vẫn cho những bức ảnh đẹp.

Tuy nhiên, ngay cả khi tìm mua được một chiếc iPhone SE 3 mới với dung lượng lưu trữ 64 GB, 128 GB hoặc thậm chí 256 GB, thiết bị có thể không còn sử dụng được lâu dài. Tất cả liên quan đến khả năng cập nhật của thiết bị và thời gian mà người dùng sẽ sử dụng nó.

Lựa chọn thay thế nào cho iPhone SE 3?

Mặc dù iOS 27 hỗ trợ iPhone SE 3 và tiếp tục được hỗ trợ phần cứng đến năm 2028, thật khó để biện minh cho việc chi gần 5 triệu đồng cho một chiếc điện thoại có camera và chip đã cũ.

Chính vì vậy, nếu đang tìm kiếm một món quà cho người không rành công nghệ, iPhone 16e hoặc iPhone 17e - những sản phẩm thay thế dòng iPhone SE kể từ đầu năm ngoái sẽ trở thành lựa chọn an toàn hơn. iPhone 17e có chip xử lý mạnh mẽ hơn, modem 5G cải tiến, pin lớn, camera tốt hơn và dung lượng lưu trữ tối thiểu gấp đôi so với phiên bản trước (256 GB so với 128 GB).

Với iPhone 17e, người dùng sẽ nhận được trải nghiệm tốt hơn so với iPhone SE 3. Giao diện mới có thể hơi khó hiểu lúc đầu, nhưng chỉ cần vuốt ngón tay lên màn hình là có thể trở lại màn hình chính. Tính năng nhận diện khuôn mặt của model này cũng dễ sử dụng hơn nhiều so với cảm biến vân tay.

Sau khi Apple ngừng sản xuất dòng iPhone SE, người dùng cũng nên cân nhắc lựa chọn cho mình một thiết bị mới hơn. iPhone 17e không chỉ có giá hợp lý mà còn đảm bảo đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hằng ngày, ngay cả vào năm 2030.