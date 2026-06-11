iOS 27 giúp giải cứu giao diện Liquid Glass gây tranh cãi

Liquid Glass là lần thiết kế lại lớn đầu tiên kể từ iOS 7, với các yếu tố giao diện người dùng trở nên trong suốt, bao gồm tab, nút và menu. Tuy nhiên, Liquid Glass đã gặp phải nhiều chỉ trích từ người dùng ngay từ bản iOS 26 beta đầu tiên, khi menu trong suốt khó đọc trong một số ứng dụng như Music và Control Center.

Người dùng iPhone giờ đây có thể tùy chỉnh độ trong suốt của Liquid Glass theo sở thích cá nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMODO

Để khắc phục vấn đề, Apple đã điều chỉnh độ mờ trong các bản iOS 26 beta tiếp theo, điều khiến không ít người hâm mộ Liquid Glass cảm thấy không hài lòng. Đến tháng 10.2025, Apple đã giới thiệu tùy chọn tùy chỉnh Liquid Glass trong iOS 26.1, cho phép người dùng lựa chọn giữa giao diện trong suốt và có màu.

Tuy nhiên, iOS 27 mới thực sự mang đến giải pháp hoàn hảo bằng thanh trượt độ mờ, cho phép người dùng điều chỉnh mức độ trong suốt theo sở thích cá nhân. Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2026, Apple nói rằng tùy chọn mới được đưa ra sau khi công ty xem xét phản hồi từ người dùng và nhà phát triển. Theo Apple, công ty đã "tinh chỉnh Liquid Glass để nó làm mờ nội dung phức tạp phía sau hiệu quả hơn nhiều, đồng thời tạo ra chiều sâu và sự phân tách tốt hơn" nhằm cải thiện khả năng đọc.

Cách tùy chỉnh độ trong suốt của Liquid Glass trong iOS 27

Ở phiên bản beta đầu tiên của iOS 27, thanh trượt Liquid Glass sẽ xuất hiện ở hai vị trí: trong màn hình thiết lập iPhone và ứng dụng Cài đặt. Với thanh trượt, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh mức độ trong suốt của giao diện bằng cách vào menu Giao diện và chọn Liquid Glass.

Việc điều chỉnh mức độ trong suốt được thực hiện dựa vào thanh trượt ẢNH: APPLE

Bên cạnh việc cung cấp tùy chọn tùy chỉnh cho Liquid Glass, Apple cũng đã giải quyết vấn đề hiển thị của các biểu tượng ứng dụng mặc định. Trong iOS 27, các biểu tượng sẽ được cải thiện với các lớp Liquid Glass riêng biệt giúp chúng trông sắc nét và rõ ràng hơn, bất kể người dùng chọn giao diện trong suốt hay có màu.

Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện của các biểu tượng ứng dụng bằng cách nhấn giữ hình nền màn hình chính và chọn Chỉnh sửa khi các biểu tượng bắt đầu rung lắc. Tùy chọn Tùy chỉnh sẽ cho phép thay đổi giao diện của các biểu tượng, bao gồm cả giao diện trong suốt và có màu.

Với những cải tiến này, Apple hy vọng iOS 27 sẽ mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn và đáp ứng nhu cầu của người dùng trong việc tùy chỉnh giao diện.