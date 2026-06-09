iOS 27 vô tình tiết lộ chiếc iPhone được chờ đợi nhất

Tại sự kiện Platforms State of the Union trong khuôn khổ WWDC 26 mà Apple đang tổ chức, công ty đã cho ra mắt phiên bản iOS 27. Trong khi nhiều sự chú ý tập trung vào tính tương thích của iOS 27, một chi tiết thú vị đã được hé lộ từ mã nguồn của hệ điều hành này cho thấy công ty đang tập trung vào việc tối ưu hóa bố cục ứng dụng cho các thiết bị có kích thước và tỷ lệ màn hình linh hoạt.

iOS 27 sẽ là hệ điều hành được tối ưu hóa cho iPhone màn hình gập ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Những 'ám hiệu' đầu tiên từ Apple

Theo MacRumors, Apple đã khuyến nghị các nhà phát triển không nên thiết kế ứng dụng cho các thiết bị cụ thể, mà thay vào đó, hãy hướng đến việc tạo ra ứng dụng có thể tự điều chỉnh trên nhiều kích thước màn hình khác nhau. Rõ ràng, lời khuyên của Apple không chỉ áp dụng cho tính năng phản chiếu màn hình iPhone và iPad mà dường như muốn mở rộng ra các thiết bị tương lai.

Hơn nữa, Apple đã giới thiệu tính năng hỗ trợ thay đổi kích thước ứng dụng iOS trên iPhone và iPad, cho phép các nhà phát triển biên dịch lại ứng dụng dựa trên SDK mới nhất để tự động kích hoạt tính năng này. Các ứng dụng SwiftUI cũng sẽ được cập nhật để hỗ trợ khả năng thay đổi kích thước nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, Apple cũng công bố trình giả lập iOS mới có khả năng thay đổi kích thước và tính năng Previews trong Xcode, cho phép các nhà phát triển kiểm tra bố cục ứng dụng trên nhiều kích thước màn hình khác nhau. Hãng cũng cung cấp hướng dẫn cho các lập trình viên nhằm giúp họ nhận diện và khắc phục các vấn đề liên quan đến khả năng thay đổi kích thước.

Tự tay chế tác iPhone Fold

Chi tiết đáng ngờ trong iOS 27

Đặc biệt, một người dùng đã phát hiện hai chuỗi ký tự trong phần mềm iOS 27 liên quan đến phần cứng màn hình gập, với các từ khóa "foldState" và "angleDegrees" đã được sử dụng. Thêm vào đó, một khóa mới cho biết tổng số màn hình tích hợp trên thiết bị càng củng cố thêm khả năng Apple đang chuẩn bị cho một thiết bị với nhiều màn hình.

Với tên gọi dự kiến iPhone Ultra, mẫu iPhone gập đầu tiên dự kiến sẽ được Apple công bố vào tháng 9.2026, cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Thiết kế của sản phẩm sẽ bao gồm màn hình bên trong khoảng 7,8 inch và màn hình ngoài 5,5 inch. Các tính năng nổi bật khác trên iPhone Ultra có thể bao gồm Touch ID thay vì Face ID, khung titan, bản lề Liquid Metal, camera kép phía sau, chip A20 và modem C2.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone Ultra sẽ được bán với giá khởi điểm trên 2.000 USD, trở thành chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay.