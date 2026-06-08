Apple giải thích ra sao về việc nam châm có thể làm hỏng camera iPhone

Việc đặt các thiết bị điện tử gần nam châm có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu nam châm có khả năng hút các vật kim loại, không có gì ngạc nhiên khi chúng cũng có thể làm hỏng linh kiện bên trong smartphone. Trong thực tế, nhiều vấn đề đã được chứng minh như hình ảnh bị méo trên TV cũ hay dữ liệu bị xóa trên ổ cứng, mà nguyên nhân đến từ tác động từ tính bởi nam châm.

Nam châm từ phụ kiện MagSafe không đủ mạnh để ảnh hưởng đến camera iPhone ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Tuy nhiên, hầu hết các thiết bị tiêu dùng hiện đại, bao gồm cả iPhone, đều có khả năng chịu đựng tốt trước các nam châm nhỏ thông thường. Theo thông tin từ trang hỗ trợ của Apple, việc đặt một nam châm mạnh gần camera iPhone có thể tạm thời gây ra sự cố với hệ thống ổn định hình ảnh quang học (OIS) và hệ thống lấy nét tự động vòng kín (AF). Đây là lý do khiến ảnh chụp có thể bị mờ hoặc mất nét, nhưng chỉ xảy ra khi nam châm ở gần camera.

Nam châm MagSafe có làm hỏng camera iPhone?

Đáng chú ý, trang hỗ trợ của Apple không đề cập đến bất kỳ tác động tiêu cực lâu dài nào đối với camera iPhone khi có nam châm gần đó. Điều đó cho thấy đây không phải là vấn đề nghiêm trọng và nếu camera không hoạt động bình thường, việc loại bỏ nam châm và chờ một thời gian sẽ giúp khôi phục chức năng.

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Lưu ý rằng, nam châm đủ mạnh có thể gây hư hỏng vĩnh viễn cho điện thoại, vì vậy người dùng cần tránh sử dụng chúng gần iPhone. Trong khi đối với nam châm nhỏ, như trong các phụ kiện MagSafe phổ biến hiện nay, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Được biết, Apple đã đầu tư nhiều vào công nghệ camera cho iPhone, bao gồm OIS, giúp điều chỉnh ống kính hoặc cảm biến để chống lại rung lắc khi chụp ảnh hoặc quay video. OIS và AF vòng kín đều sử dụng nam châm để điều chỉnh vị trí ống kính hoặc cảm biến dựa trên chuyển động của điện thoại. Đây là lý do khiến từ trường mạnh từ nam châm bên ngoài có thể gây nhiễu hiệu suất của camera, tuy nhiên đó thường chỉ là vấn đề tạm thời.