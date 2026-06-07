Vì sao ứng dụng trên iPhone xuất hiện biểu tượng đám mây?

Trong thực tế, đó là một tính năng thông minh mà Apple giới thiệu từ iOS 11 nhằm giúp người dùng gỡ bỏ ứng dụng mà không làm mất dữ liệu. Với iPhone chạy iOS 11 trở về sau, điện thoại có khả năng tự động gỡ bỏ các ứng dụng không được sử dụng thường xuyên.

Ví dụ, nếu đã tải xuống một ứng dụng phổ biến nhưng quên sử dụng nó trong một thời gian, iPhone sẽ tự động gỡ bỏ ứng dụng đó để giải phóng dung lượng lưu trữ cho ảnh, video, nhạc hoặc các ứng dụng khác.

Người dùng có thể yên tâm với biểu tượng đám mây xuất hiện bên cạnh ứng dụng trên iPhone ẢNH: K. VĂN

Đây là điều có thể gây khó chịu trong một số trường hợp, ví dụ khi đang trên máy bay và muốn chơi một game đã bị iPhone tự gỡ bỏ. Tuy nhiên, khi iPhone có kết nối internet trở lại, người dùng chỉ cần chạm vào ứng dụng và nó sẽ ngay lập tức tải lại.

Nhìn chung, tính năng tự động gỡ bỏ ứng dụng kết hợp với nhiều thủ thuật tiết kiệm dung lượng khác sẽ giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm iPhone mà không phải lo lắng nhiều về không gian lưu trữ. Mặc dù vậy, với việc iPhone hiện nay có bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB, người dùng dường như hiếm khi gặp phải tình trạng hết dung lượng.

Cách quản lý ứng dụng không sử dụng trên iPhone

Trong iOS 26, Apple đã thay đổi cách người dùng quản lý các ứng dụng không sử dụng. Để điều chỉnh tính năng này, người dùng hãy vào ứng dụng Cài đặt trên iPhone, chọn Ứng dụng, sau đó chọn App Store. Tại đây, người dùng sẽ thấy tùy chọn "Gỡ bỏ ứng dụng không dùng" được Apple bật mặc định. Theo giải thích của iPhone, tính năng này sẽ "Tự động gỡ bỏ các ứng dụng không sử dụng, nhưng vẫn giữ lại tất cả tài liệu và dữ liệu. Cài đặt lại ứng dụng sẽ khôi phục lại dữ liệu của bạn, nếu ứng dụng vẫn có sẵn trong App Store".

Ngoài ra, trong menu Cài đặt, người dùng cũng có thể bật hoặc tắt tính năng tự động tải xuống ứng dụng, bản cập nhật và nội dung trong ứng dụng. Nếu vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone, người dùng có thể chạm vào ứng dụng và chọn gỡ bỏ ứng dụng để giải phóng dung lượng, thay vì chỉ xóa ứng dụng. Đây là cách làm rất hữu ích khi người dùng cần cập nhật phần mềm iPhone hoặc cần nhiều dung lượng lưu trữ cho việc quay video một buổi pháo hoa quốc tế.