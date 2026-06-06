Người dùng Galaxy S25 có thể nhận One UI 9 sớm hơn dự kiến

Thông tin về bản cập nhật phần mềm lớn tiếp theo của Samsung, One UI 9, đang thu hút sự chú ý. Đặc biệt, những người sở hữu loạt Galaxy S25 có lý do để hy vọng.

Bản beta của One UI 9 có thể bắt đầu được triển khai cho người dùng Galaxy S25 vào cuối tháng này ẢNH: SAMSUNG

Báo cáo từ người dùng Tarun Vats trên X cho biết, Samsung đã bắt đầu thử nghiệm nội bộ giao diện One UI 9 trên dòng Galaxy S25. Theo Vats, bản thử nghiệm này đang được phát triển nhưng vẫn ở trạng thái mã hóa và khóa. Ông cũng nhấn mạnh rằng Samsung đang tiến bộ nhanh chóng, khi bản dựng One UI 8 nội bộ đầu tiên được phát hiện vào ngày 19.6.2025, điều đó có nghĩa tốc độ phát triển One UI 9 đang "sớm hơn hai tuần".

Khi nào người dùng Galaxy S25 nhận One UI 9?

Vats dự đoán bản beta công khai đầu tiên của One UI 9 có thể được phát hành vào cuối tháng này, hoặc thậm chí vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo vì các bản dựng ban đầu thường nhằm mục đích kiểm tra tính ổn định và khắc phục lỗi. Nếu gặp sự cố, việc phát hành phiên bản ổn định có thể sẽ bị trì hoãn.

Tin không vui cho những người sở hữu dòng Galaxy S24 là Vats cho biết lịch trình thử nghiệm cho dòng này có thể không giống như Galaxy S25. Ông cho rằng bản dựng nội bộ cho Galaxy S24 có thể chỉ xuất hiện vào tháng tới.

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ Samsung, người dùng Galaxy S25 vẫn có lý do để hy vọng. Với uy tín trong việc rò rỉ thông tin công nghệ, Tarun Vats có thể mang đến tin vui cho những ai đang mong chờ One UI 9.