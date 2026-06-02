Nguyên nhân lớn nhất khiến người dùng nâng cấp iPhone

Theo một nghiên cứu thị trường của công ty tư vấn Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), người dùng iPhone ngày càng chờ đợi lâu hơn trước khi nâng cấp điện thoại của mình. Cụ thể, 39% người dùng giữ iPhone của họ trong ba năm trở lên, trong khi 33% giữ trong hai năm hoặc ít hơn. Trong khi đó, chỉ có 28% người dùng nâng cấp thiết bị trong khoảng thời gian từ hai đến ba năm.

Nhiều người dùng đặt niềm tin vào iPhone khi quan tâm đến độ bền sử dụng ẢNH: AFP

Một trong những lý do chính khiến người dùng quyết định thay thế iPhone liên quan đến tình trạng pin và màn hình. Theo nghiên cứu, 79% người dùng thay thế iPhone trong vòng một năm cho biết pin vẫn còn sử dụng tốt cả ngày. Tuy nhiên, con số này giảm xuống còn 50% đối với những người giữ iPhone từ ba năm trở lên, do sự xuống cấp tự nhiên của linh kiện. Nhiều người chọn mua điện thoại mới thay vì sửa chữa khi gặp phải tình trạng hao mòn.

Các vấn đề về màn hình như rơi vỡ, trầy xước hay nứt sau nhiều năm sử dụng cũng làm giảm trải nghiệm người dùng. 72% khách hàng nâng cấp trước năm đầu tiên do vấn đề màn hình, nhưng tỷ lệ giảm xuống còn 45% ở nhóm sử dụng từ một đến hai năm, sau đó tăng lên 59% ở những chiếc điện thoại được giữ hơn ba năm. Điều đó cho thấy người dùng có xu hướng thay thế điện thoại ngay khi gặp phải hư hỏng màn hình.

Ngoài ra, vấn đề về bộ nhớ trong cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến người dùng đổi iPhone. Dung lượng lưu trữ thường bị lấp đầy bởi ảnh, video và ứng dụng ngày càng lớn. Khi dung lượng đạt đến giới hạn và hệ thống bắt đầu chậm lại, người dùng thường chọn nâng cấp lên thiết bị có dung lượng lưu trữ lớn hơn, coi đây là một khoản đầu tư hợp lý hơn so với việc quản lý bộ nhớ hoặc sử dụng lưu trữ đám mây.

Apple làm gì để duy trì lợi nhuận khi người dùng chậm nâng cấp iPhone?

Báo cáo của CIRP cũng cho thấy sự trưởng thành trong hành vi tiêu dùng. Người dùng công nghệ hiện nay thận trọng hơn, chú trọng đến ngân sách và hiệu năng thực tế của khoản đầu tư (thời lượng pin, dung lượng lưu trữ và độ bền) hơn là địa vị xã hội hay thiết kế bề ngoài. Mặc dù hành vi này có tác động tích cực đến môi trường, nhưng chu kỳ đổi mới kéo dài nhiều năm cũng đồng nghĩa với việc Apple bán được ít sản phẩm hơn cho mỗi khách hàng mỗi năm, dẫn đến việc hãng tăng giá các mẫu cao cấp để duy trì lợi nhuận.

Đối mặt với thách thức này, Apple đã chuyển đổi mô hình kinh doanh sang các dịch vụ đăng ký thuê bao, phát triển phần mềm độc quyền và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó AI là lĩnh vực mà công ty đang tập trung nỗ lực gần đây để duy trì khả năng cạnh tranh.

Nhìn chung, smartphone đã đạt đến trình độ phát triển cao khiến những thay đổi về mặt thẩm mỹ qua từng năm trở nên rất nhỏ. Một chiếc iPhone từ hai thế hệ trước vẫn hoàn toàn hữu dụng và cạnh tranh, hoặc ít nhất đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người.