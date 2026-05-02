Sạc nam châm MagSafe sắp biến mất trên iPhone?

Một tin đồn vừa xuất hiện từ chuỗi cung ứng cho thấy nội bộ Apple đang nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt về việc loại bỏ hệ thống sạc nam châm MagSafe trên các dòng iPhone tương lai.

Sự dao động bất ngờ của gã khổng lồ Apple về MagSafe

Kể từ khi ra mắt trên iPhone 12, MagSafe đã nhanh chóng trở thành một chuẩn mực trong hệ sinh thái phụ kiện của Apple. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tài khoản Instant Digital trên Weibo, nơi từng có nhiều dự đoán chính xác về Apple, các kỹ sư tại Cupertino đang bắt đầu 'dao động'.

Một mẫu iPhone Air với sạc MagSafe ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Nguồn tin cho biết, dù từng có tham vọng đưa MagSafe lên cả dòng iPad, nhưng hiện tại Apple lại đang thảo luận về việc liệu có nên tiếp tục giữ nó làm tính năng tiêu chuẩn trên iPhone nữa hay không. Đây là một động thái gây ngạc nhiên, bởi Apple vừa mới đóng góp công nghệ sạc từ tính này cho tiêu chuẩn chung Qi2 toàn cầu và từng phải nhận 'gạch đá' từ dư luận khi thử nghiệm loại bỏ MagSafe trên mẫu iPhone 16e vào năm ngoái.

Tại sao Apple lại muốn từ bỏ một tính năng vốn đang 'hái ra tiền' từ các loại ốp lưng và bộ sạc? Câu trả lời có thể nằm ở tham vọng thiết kế tối giản. Hệ thống nam châm bên trong máy chiếm một không gian đáng kể, làm tăng độ dày và chi phí sản xuất.

Trong khi đó, Apple được cho là đang dồn lực cho dự án mang tên 'Glasswing' vào năm tới. Mục tiêu của dự án này là biến iPhone thành 'tấm kính duy nhất' (single sheet of glass) - một thiết bị liền khối hoàn hảo, không cổng kết nối và không có các chi tiết thừa. Việc loại bỏ các vòng nam châm MagSafe có thể giúp máy mỏng, nhẹ hơn và tạo điều kiện cho những đột phá về kết cấu phần cứng bên trong.

Dù tin đồn đang lan rộng, giới chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi. Hệ sinh thái phụ kiện MagSafe hiện nay đã quá lớn, bao gồm hàng nghìn sản phẩm từ Apple và các đối tác bên thứ ba. Việc đột ngột từ bỏ MagSafe sẽ gây ra một làn sóng phẫn nộ từ người dùng, tương tự như khi Apple khai tử cổng cắm tai nghe 3,5 mm trước đây.

Nếu tin đồn này trở thành sự thật, Apple chắc chắn phải có một giải pháp sạc và truyền tải dữ liệu không dây mới đủ sức thuyết phục để người dùng sẵn sàng từ bỏ đống phụ kiện đắt đỏ mà họ đã dày công sưu tập trong những năm qua.