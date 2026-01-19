iPod Touch và vai trò thầm lặng trong lịch sử smartphone

Khi nói đến lịch sử điện thoại di động ở những năm 2000, nhiều người ắt hẳn không thể quên những chiếc điện thoại Nokia và "thông minh" như BlackBerry. Tuy nhiên, iPod Touch mới thực sự là sản phẩm mở ra cánh cửa để người dùng tiếp cận với một "smartphone" thực sự.

iPod Touch giúp người dùng hiểu rõ hơn về màn hình cảm ứng và ứng dụng di động ẢNH: IMORE

Đó là giai đoạn mà nhiều người có thể hoài nghi về những chiếc smartphone đắt tiền nhưng lại sẵn sàng thử nghiệm iPod Touch với mức giá phải chăng. Nếu không có những thiết bị như iPod Touch, có lẽ sự phát triển của smartphone ngày nay đã không diễn ra nhanh chóng như vậy.

Thời smartphone được xem là xa xỉ

Khi iPod Touch ra mắt, hầu hết mọi người chưa sở hữu smartphone. Được ra mắt chỉ vài tháng sau iPhone đầu tiên với giá bán thấp hơn nhiều, iPod Touch thiếu đi chức năng gọi điện. Nhưng khi kết nối với Wi-Fi và sự xuất hiện của App Store, nhiều ứng dụng tương tự có thể hoạt động trên iPod Touch mang lại trải nghiệm gần như tương đương với iPhone.

Một điểm nổi bật của iPod Touch là người dùng không cần hợp đồng điện thoại để sở hữu. Giá của iPod Touch 8 GB chỉ bằng một nửa so với iPhone 8 GB giúp mang lại giá trị lớn cho người dùng. Việc sở hữu iPod Touch cũng giúp người dùng làm quen với màn hình cảm ứng trước khi quyết định mua smartphone hay không.

iPod Touch không chỉ là một thiết bị giải trí mà còn là một công cụ truy cập internet hoàn chỉnh. Sản phẩm được thiết kế để xem video, nghe nhạc và chơi game, đặc biệt khi ra mắt cùng thời điểm Netflix bắt đầu phát video trực tuyến. Mặc dù Netflix chỉ có mặt trên iOS vào năm 2010, người dùng vẫn có thể đồng bộ video vào iPod qua iTunes.

iPod Touch đã mở cánh cửa cho người dùng đến với smartphone ẢNH: IMORE

Giúp người dùng hiểu hơn về 'ứng dụng di động'

Hơn nữa, iPod Touch đã định hình kỳ vọng về điện toán di động hiện đại, giúp người dùng làm quen với khái niệm ứng dụng. Khác với những điện thoại "thông minh" trước đó, iPod Touch mở ra một thế giới ứng dụng phong phú, tương tự như trên iPhone và iPad, giúp tạo nên một hệ sinh thái thống nhất của Apple.

Dù đã ngừng sản xuất vào năm 2022, iPod Touch vẫn xứng đáng được ghi nhận là một sản phẩm mang tính đột phá. Với hàng trăm triệu thiết bị được bán ra và thế hệ cuối cùng ra mắt vào năm 2019, sự ảnh hưởng của iPod Touch vẫn còn mãi, dù nó có thể đã bị lãng quên trong thời đại smartphone hiện nay.