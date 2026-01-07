Sự thật phía sau các đánh giá 'xuất sắc' trên App Store

Trước đây, đánh giá trên App Store là cách nhanh chóng và đáng tin cậy để xác định xem một ứng dụng có đáng tải xuống hay không. Tuy nhiên, thời kỳ đó đã qua. Hiện nay, nhiều công ty khởi nghiệp, nhà phát triển phần mềm và cả các nhà phát triển độc lập đã tìm ra cách gian lận hệ thống đánh giá. Kết quả là nhiều ứng dụng được đánh giá cao trên App Store thường không trung thực.

Đánh giá sao trên App Store không hoàn toàn chính xác ẢNH: IPADZITE

Để minh họa, nhiều người ắt hẳn từng trải nghiệm việc được yêu cầu viết đánh giá tốt cho một nhà hàng, quán bar hay cửa hàng thức ăn nhanh sau khi hài lòng với dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp thậm chí còn hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm của họ. Điều tương tự cũng xảy ra với các đánh giá trên App Store.

Những thủ đoạn nâng đánh giá sao trên App Store

Một trong những thủ đoạn phổ biến trong giới phát triển ứng dụng là việc sử dụng bot để tạo ra các đánh giá giả mạo. Những đánh giá này thường có nội dung chung chung, như "Rất hài lòng với dịch vụ" hay "Đây là một sản phẩm tốt" và ngày càng trở nên tinh vi hơn nhờ vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài ra, một số công ty còn chọn cách trả tiền cho người dùng để viết đánh giá tích cực về ứng dụng của họ. Thỏa thuận này thường yêu cầu người dùng tải xuống ứng dụng và nhận lại tiền hoàn trả sau khi để lại đánh giá tốt.

Một phương pháp hợp pháp và phổ biến hơn là cung cấp ứng dụng miễn phí cho các nhà báo, YouTuber và các nền tảng truyền thông khác để nhận phản hồi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phản hồi từ các nguồn này không phải lúc nào cũng tích cực.

Thậm chí, một số chủ sở hữu ứng dụng cũng để lại đánh giá của riêng họ, điều không có gì lạ vì họ hiểu sản phẩm của mình hơn bất kỳ ai.

Dù kết quả ra sao, người dùng cần lưu ý rằng xếp hạng sao không phải lúc nào cũng phản ánh đúng chất lượng thực sự của ứng dụng. Do đó, hãy cẩn trọng và đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa.