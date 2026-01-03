Zalo 'mất tích' khỏi bảng xếp hạng ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam

Sáng 3.1, theo quan sát của Thanh Niên, phần mềm nhắn tin Zalo không còn xuất hiện trên bảng xếp hạng các ứng dụng miễn phí hàng đầu trên Google Play Store (cửa hàng ứng dụng của Android) tại vùng Việt Nam. Việc Zalo "bay khỏi Top thịnh hành" là điều dễ hiểu khi ứng dụng đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay và phản đối dữ dội vì đợt điều chỉnh chính sách gần nhất, nhưng biến mất hoàn toàn khỏi nhóm các phần mềm được tải về nhiều nhất lại gây bất ngờ với cộng đồng.

Cụ thể, khi truy cập phần Bảng xếp hạng (Top charts) phần mềm miễn phí dành cho điện thoại thông minh chạy nền tảng Android, Zalo không xuất hiện trong nhóm 200 ứng dụng hàng đầu ở cả phân loại Chung (tất cả phần mềm) lẫn hạng mục dành riêng cho kết nối, liên lạc. Tại nhóm này, nổi lên hàng đầu đang là Rakuten Viber Messenger (Viber) với vị trí số 1. Kế đến lần lượt là WhatsApp, Messenger, Telegram - đều là những phần mềm nhắn tin đã khá "nhẵn mặt" với người dùng Việt. Thay đổi lớn nhất ở vị trí số 5 nay thuộc về Lotus Chat, một ứng dụng "Made in Vietnam" khác.

Zalo liên tiếp bị đánh giá tiêu cực và "mất tích" trong nhóm ứng dụng miễn phí phổ biến hàng đầu tại Việt Nam gần đây Ảnh: Anh Quân

Trái với đó, Zalo vẫn xếp số 8 trên bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí thuộc nhóm "Mạng xã hội" được tải về nhiều nhất tại Việt Nam ở App Store cho nền tảng iOS (iPhone) và đứng thứ 43 ở bảng chung.

Trên cả hai gian ứng dụng Play Store lẫn App Store, Zalo đều nhận hàng loạt đánh giá tiêu cực từ người dùng gần đây với tỷ lệ 1 sao (kém nhất) chiếm phần lớn. Với Android, phần mềm này có trên 100 triệu lượt tải về, hơn 2 triệu lượt đánh giá nhưng tổng điểm hiện tại là 3,7/5 sao. Ở iOS còn tệ hơn khi điểm xếp hạng chỉ 2 sao sau hơn 307.000 lượt chấm điểm từ người dùng. Các đánh giá trong gần 1 tuần trở lại đây hầu hết cho mức điểm tối thiểu, đi kèm bình luận tiêu cực về chất lượng sản phẩm và kêu gọi tẩy chay ứng dụng.

Zalo gửi thông báo mới ‘xoa dịu’ người dùng sau những ngày gây bão vì cập nhật điều khoản?

Cú "sảy chân" của Zalo

Zalo là ứng dụng nhắn tin qua internet trên di động phổ biến hàng đầu tại Việt Nam trong nhiều năm liền, đánh bại nhiều tên tuổi ngoại như Messenger (gắn liền với Facebook của Meta), Viber, WhatsApp, Telegram... Nhưng từ cuối tháng 12.2025, việc nền tảng này thay đổi một số điều khoản liên quan đến quyền và an ninh dữ liệu cá nhân của người dùng, ép buộc họ phải đồng ý với lựa chọn nếu không muốn bị xóa tài khoản đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội.

Với việc luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, cho rằng Zalo đang có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật hiện hành. Trong đó, điều khoản sử dụng dịch vụ mới của Zalo bị cho là mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu quá mức, không tách bạch giữa dữ liệu cá nhân thông thường và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cách tiếp cận này bị đánh giá "chưa phù hợp" với nguyên tắc mỗi hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân đều phải được thông báo rõ ràng và có sự chấp thuận cụ thể từ người dùng. Trên thực tế, người dùng chỉ có hai lựa chọn: Chấp nhận toàn bộ điều khoản để tiếp tục sử dụng Zalo hoặc từ chối và buộc phải ngừng dịch vụ.

WhatsApp, Viber bỗng dưng 'hot' sau tranh cãi thay đổi điều khoản của Zalo

"Hành vi này của Zalo đã có dấu hiệu vi phạm luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, không thực hiện đúng tinh thần Hiến pháp, bộ luật Dân sự và luật An ninh mạng", luật sư Nguyễn Văn Hậu nói tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM mới đây.

Luật sư cũng cho rằng các điều khoản cho thấy sự mất cân bằng nghiêm trọng về "quyền lực" giữa Zalo và người dùng. Trong đó, Zalo là bên soạn thảo toàn bộ "luật chơi", người dùng không có khả năng thương lượng, phản biện hay lựa chọn thực chất nào ngoài việc chấp nhận hoặc rời bỏ nền tảng.

Vấn đề trên cũng... không lạ khi lâu nay, Zalo luôn tự áp đặt các thay đổi và buộc người dùng phải chấp thuận, không có cơ hội phản kháng vì họ khó lòng từ bỏ nền tảng khi người thân, bạn bè xung quanh quá gắn bó với ứng dụng này, có tâm lý "ngại chuyển đổi" sang các nền tảng khác. Bên cạnh đó, nhiều nhóm trao đổi công việc, hoạt động cũng được hình thành trên Zalo khiến việc chuyển sang phần mềm khác gặp bất tiện.

Nhưng trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến an ninh, an toàn dữ liệu cá nhân, cuộc chơi có thể thay đổi khi họ sẵn lòng chuyển đến những dịch vụ tạo được sự an tâm và bảo đảm tính riêng tư trong các cuộc trò chuyện.