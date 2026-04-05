Iran chỉ mất vài giờ để khôi phục các hầm chứa tên lửa, UAV
Trúc Huỳnh
05/04/2026 17:46 GMT+7

Theo tình báo Mỹ, Iran đang nhanh chóng sửa chữa các hầm chứa và bệ phóng tên lửa ngầm sau các trận ném bom của Mỹ và Israel, và việc khôi phục thường mất chỉ vài giờ.

Những phát hiện này, được báo New York Times công bố, làm nổi bật sự nghi ngờ trong các cơ quan tình báo Mỹ về việc Washington có đang tiến gần đến mục tiêu chiến tranh trọng tâm là làm tê liệt chương trình tên lửa của Iran hay không.

Mặc dù các quan chức không có số liệu chính xác về số lượng bệ phóng còn lại, họ cho biết Iran vẫn còn đủ tên lửa đạn đạo và các nền tảng hoạt động để tấn công Israel và các mục tiêu khác trong khu vực.

Về phía mình, lực lượng Mỹ cho biết đã triển khai nhiều bom GBU-72/B hơn 2 tấn nhằm phá hủy các địa điểm tên lửa kiên cố dọc theo bờ biển Iran gần eo biển Hormuz vào giữa tháng 3.

Vũ khí này được thiết kế để xuyên qua bê tông cốt thép, đá hoặc đất trước khi phát nổ, rất hiệu quả để chống lại các hầm chứa ngầm, trung tâm chỉ huy và các kho chứa vũ khí kiên cố.

Nhà Trắng đã nhiều lần tuyên bố rằng năng lực của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng. Trong tuần này, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã tấn công 11.000 mục tiêu ở Iran trong vòng 5 tuần chiến tranh.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Iran đã phóng ít tên lửa và máy bay không người lái (UAV) hơn bất kỳ khoảng thời gian 24 giờ nào trước đó kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến.

Khói bốc lên sau các cuộc tấn công vào khu phức hợp công nghiệp hóa dầu Mahshahr ở quận Bandar Mahshahr, tỉnh Khuzestan (Iran), được công bố vào ngày 4.4.2026

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu truyền hình toàn quốc hôm 1.4 khẳng định chiến dịch của Mỹ về cơ bản đã đạt được mục tiêu, “đánh bại và hoàn toàn tiêu diệt Iran” và “sẽ hoàn thành công việc, và chúng ta sẽ hoàn thành nó rất nhanh chóng”.

Tuy nhiên, khi cuộc chiến đã kéo dài 5 tuần, Iran vẫn tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh và kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới, qua đó làm chao đảo thị trường chứng khoán, đẩy giá dầu tăng vọt và đe dọa làm tăng giá nhiều mặt hàng thiết yếu, bao gồm cả thực phẩm.

Một quan chức cấp cao phương Tây lưu ý rằng Iran vẫn phóng 15-30 tên lửa đạn đạo và 50-100 máy bay không người lái tấn công một chiều mỗi ngày.

Hơn 1.900 người đã thiệt mạng ở Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28.2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Hơn 20 người đã thiệt mạng ở các quốc gia vùng Vịnh, 19 người được báo cáo là đã chết ở Israel và 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.

Hơn 1.300 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời ở Lebanon. 10 binh sĩ Israel cũng đã thiệt mạng ở đó.

Tin liên quan

Iran dùng cách đánh nào đương đầu Mỹ - Israel?

Iran dùng cách đánh nào đương đầu Mỹ - Israel?

Việc Iran bắn hạ hai chiến đấu cơ Mỹ cho thấy, dù hứng chịu tổn thất quân sự nặng nề, Tehran vẫn có thể gia tăng cái giá mà Mỹ và Israel phải trả nếu tiếp tục cuộc xung đột.

Khám phá thêm chủ đề

Iran Mỹ israel Eo biển Hormuz phương Tây Lebanon Lầu năm góc Donald Trump Pete Hegseth Washington hầm chứa tên lửa chương trình tên lửa bom phá boongke GBU-72/B Tổng thống Trump Trung Đông xung đột không kích chiến tranh vùng vịnh
